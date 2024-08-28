Восемнадцать дворовых территорий будут благоустроены в этом году в Нижегородском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Восемнадцать дворовых территорий многоквартирных домов в рамках выделенных субсидий будут благоустроены в Нижегородском районе.

Об этом сообщил глава района Алексей Рыболовлев во время проверки работ по благоустройству придомовых территорий на улицах Кудьминской, 1-4, Варварской, 40б и Нижне-Волжской набережной, 14, 15, 17.

По словам Алексея Рыболовлева, основанием для внесения данных территорий в список объектов по благоустройству стали обращения жителей. В настоящее время подрядчик проводит подготовительные и демонтажные работы у четырех домов на улице Кудьминской. Заканчиваются работы на придомовой территории по улице Варварская у дома 40б. Работы по благоустройству придомовой территории у домов 14, 15 и 17 на Верхне-Волжской набережной полностью завершены.

Основные работы подрядные организации проводят по расширению во дворах автомобильных проездов, замене асфальтобетонного покрытия, оборудованию парковочных мест, а также тротуаров и отмостков. Например, по проекту во дворах на улице Кудьминской заменят асфальтобетонное покрытие и установят новый бортовой камень. Общий объем работ по благоустройству территории составит более 4 тысяч кв метров.

Кроме того, по данным районной администрации, этой осенью в Нижегородском районе работы по благоустройству придомовых территорий также проведут на улицах Короленко, 17а, 19, 19а, Трудовой, 3, Ковалихинской, 28а, 28б.

Ранее сообщалось, что парк 1 мая в Нижнем Новгороде откроется после благоустройства до конца года.