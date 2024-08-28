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Политика

Всероссийский проект "Обучающие экспедиции" для управленцев стартует в Нижегородской области 22 сентября

20 сентября 2024 10:42  [85] Политика

Фото: rsv.ru

Четвертый cезон всероссийского проекта "Обучающие экспедиции" для управленцев пройдет с 22 сентября по 26 октября в Нижегородской и Амурской областях, а также в Красноярском крае. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила победитель первого сезона конкурса "Лидеры России", председатель клуба "Эльбрус" Татьяна Дьяконова.

По ее словам, проект нацелен на то, чтобы во власть приходили талантливые неравнодушные люди.

"Мы наблюдаем большой поток желающих приехать в эти регионы для участия в проекте, однако приоритет мы отдаем тем, кто прошел систему подготовки в "Школа губернаторов". В настоящее время для участия в проекте есть конкурс в пять человек на место. Все члены команды, участвующие в проекте, впоследствии становятся дополнительным кадровым резервом для губернатора и министров", - рассказала Дьяконова.

Татьяна Дьяконова добавила, что этот проект также позволит открыть путь в госслужбу тем людям, кто там никогда не работал, и участники смогут посмотреть, как она устроена.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев подчеркнул, что тема кадров на госслужбе является очень важной для региона.

"С учетом всех вызовов, которые стоят перед нашей странной, мы считаем кадровый суверенитет не просто стратегическим, но и важнейшим целевым направлением для России. Для команды, которая приедет в Нижегородскую область, стоит задача не просто погрузиться в те кадровые институты, которые у нас работают, а именно с учетом новых реалий, новой структуры экономики, угроз и санкций, нехваткой кадров во всех отраслях объединить их в одну стратегическую цель. Для нас важно, чтобы в конечном счете эти институты смогли обеспечить в новых реалиях кадровую обеспеченность для региона. Это сложнейшая задача", - рассказал Гнеушев.

Напомним, окружной финал конкурса "Лидеры России" прошел в Нижнем Новгороде.

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Теги:
госслужба чиновники
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