20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
13 марта 2024 14:13  [85] Эксперты обсудили решение кадрового вопроса на нижегородских предприятиях
13 марта 2024 12:45  [140] Валерий Черепенников: Надеюсь, что регион ждёт светлое будущее в IT-отрасли
13 марта 2024 09:19  [211] Глеб Никитин: В экономику Нижегородской области за 6 лет вложено почти 2,5 трлн рублей
12 марта 2024 18:22  [278] Евгений Люлин: "Сегодня мы своими ресурсами дополняем все федеральные программы"
12 марта 2024 17:52  [335] Глеб Никитин: "За шесть лет нам действительно удалось совершить настоящий прорыв"
12 марта 2024 17:35  [270] Более 1,8 млн кв. метров жилья построили в Нижегородской области в 2023 году
12 марта 2024 17:28  [279] Нижегородские предприятия на льготных условиях участвуют в выставке "Автоматизация. Электроника-2024"
12 марта 2024 17:10  [283] Нижегородский производитель изделий из пластика стал участником нацпроекта "Производительность труда"
12 марта 2024 13:34  [324] Участок под тепличный комплекс выставлен на торги в Нижегородской области
11 марта 2024 12:06  [403] Нижегородские соцпредприниматели могут получить поддержку при поиске сотрудников
Экономика

Эксперты обсудили решение кадрового вопроса на нижегородских предприятиях

13 марта 2024 14:13  [85] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Доме народного единства 13 марта проходит круглый стол на тему "Пути решения проблемы нехватки трудовых ресурсов на нижегородских предприятиях в современных условиях".

В рамках мероприятия приглашенные спикеры рассказывают о своем видении ситуации и путях решения проблемы кадров.

Так, генеральный советник областного кадрового агентства ("ОКА") Мария Устинова напомнила о росте экономики региона в 2023 году. В сфере ИТ рост составил 15%, в торговле 12%, кроме того, инвестиции в основной капитал выросли почти на 36%.

"В Нижегородской области насчитывается порядка 70 тысяч вакансий. В рамках утвержденной в декабре 2023 года кадровой Стратегии Нижегородской области мы реализуем комплекс мер. Целью является не поиск кадров, а их удержание. На многих нижегородских предприятиях действует институт наставничества, а для трудоустройства молодежи компаниям предлагаются комплексные меры поддержки", - рассказала эксперт.

Начальник отдела организации трудоустройства управления по труду и занятости Нижегородской области Ирина Томилина сообщила, что реальная потребность в кадрах у предприятий региона на сегодня составляет порядка 35 тыс. человек. Наибольший кадровый дефицит зафиксирован в промышленности,в производстве автокомпонентов, одежды.

"В экономике по итогам года рост зарплаты составил 18%, средняя зарплата сейчас 54,8 тыс.рублей", - добавила она. Кроме того, по словам Ирины Томилиной, в регионе осуществляется поддержка предприятий при трудоустройстве молодежи. Это субсидии, покрытие страховых взносов и ряд других мер финансового и социального характера.

Также было отмечено, что в Нижегородской области уровень безработицы составляет всего 0,25%, что является одним из самых низких показателей в стране.

По словам Уполномоченного по правам предпринимателей Нижегородской области Павла Солодкого, кадровый вопрос сегодня является самым важным.

"Бизнес делают люди. Бизнес может найти деньги, но люди это основное, задача не только обучить кадры, но и удержать их на предприятиях региона. Важны не только зарплата, но и условия работы. Кадровый вопрос это задача на ближайшие годы для всех", - отметил бизнес-омбудсмен.

Ранее сообщалось, что создание Центра поддержки релокации позволит помочь стабилизировать рынок труда в регионе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Промышленность экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph