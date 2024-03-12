Эксперты обсудили решение кадрового вопроса на нижегородских предприятиях Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Доме народного единства 13 марта проходит круглый стол на тему "Пути решения проблемы нехватки трудовых ресурсов на нижегородских предприятиях в современных условиях".

В рамках мероприятия приглашенные спикеры рассказывают о своем видении ситуации и путях решения проблемы кадров.

Так, генеральный советник областного кадрового агентства ("ОКА") Мария Устинова напомнила о росте экономики региона в 2023 году. В сфере ИТ рост составил 15%, в торговле 12%, кроме того, инвестиции в основной капитал выросли почти на 36%.

"В Нижегородской области насчитывается порядка 70 тысяч вакансий. В рамках утвержденной в декабре 2023 года кадровой Стратегии Нижегородской области мы реализуем комплекс мер. Целью является не поиск кадров, а их удержание. На многих нижегородских предприятиях действует институт наставничества, а для трудоустройства молодежи компаниям предлагаются комплексные меры поддержки", - рассказала эксперт.

Начальник отдела организации трудоустройства управления по труду и занятости Нижегородской области Ирина Томилина сообщила, что реальная потребность в кадрах у предприятий региона на сегодня составляет порядка 35 тыс. человек. Наибольший кадровый дефицит зафиксирован в промышленности,в производстве автокомпонентов, одежды.

"В экономике по итогам года рост зарплаты составил 18%, средняя зарплата сейчас 54,8 тыс.рублей", - добавила она. Кроме того, по словам Ирины Томилиной, в регионе осуществляется поддержка предприятий при трудоустройстве молодежи. Это субсидии, покрытие страховых взносов и ряд других мер финансового и социального характера.

Также было отмечено, что в Нижегородской области уровень безработицы составляет всего 0,25%, что является одним из самых низких показателей в стране.

По словам Уполномоченного по правам предпринимателей Нижегородской области Павла Солодкого, кадровый вопрос сегодня является самым важным.

"Бизнес делают люди. Бизнес может найти деньги, но люди это основное, задача не только обучить кадры, но и удержать их на предприятиях региона. Важны не только зарплата, но и условия работы. Кадровый вопрос это задача на ближайшие годы для всех", - отметил бизнес-омбудсмен.

Ранее сообщалось, что создание Центра поддержки релокации позволит помочь стабилизировать рынок труда в регионе.