Ещё более 2 млн рублей потеряли нижегородцы под давлением мошенников Происшествия

Более 2 млн рублей перевели нижегородцы мошенникам на так называемые "безопасные счета". Заявления в полицию от потерпевших поступили накануне.

В Ветлуге жертвой дистанционных аферистов стала работница больницы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 57-летней местной жительнице позвонили неизвестные и представились сотрудниками центрального банка.

Звонившие сообщили женщине, что с её счетом кто-то проводит сомнительные операции, и в целях сохранения сбережений их необходимо перевести на "безопасный счет". Во время разговора мошенники убедили женщину обналичить личные накопления и кредитные средства, и через банкомат перевести на счета злоумышленников. В общей сложности ущерб составил 450 тысяч рублей.

Другой случай произошел в Нижнем Новгороде. 60-летнему мужчине позвонил якобы бывший руководитель, который сообщил, что неизвестные в корыстных целях воспользовались его банковским счетом и перевели деньги в недружественную страну. Чтобы сохранить свои сбережения, ему необходимо перевести их на "безопасный счет". Мужчина выполнил указания мошенников и перевел все свои средства в размере 1,7 млн рублей на счет аферистов.

Ранее сообщалось, что около 54 млн рублей потеряли нижегородцы за неделю из-за действий мошенников.