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Общество

Дорогу на улице Славянской вымостят гранитом под мостовую начала XIX века

23 сентября 2024 15:52  [73] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорога, выложенная гранитной брусчатки под мостовую начала XIX века, появится на улице Славянской на участке от улицы Студеной до улицы Короленко в Нижнем Новгороде. 

Как рассказали в пресс-службе мэрии, рабочие "воссоздают" исторический вид улицы Славянской: такой, какой она была в 1830-х годах. Вместо асфальта здесь уложат покрытие из колото-пиленной галтованной гранитной брусчатки. 

Срок службы такой мостовой превышает ряд других известных материалов, которые применяются в строительстве. Всего на объекте будет уложено более 3,5 тысяч кв. метров тротуарной брусчатки и около 3,3 тысяч кв. метров дорожного покрытия. Проектом также предусмотрено устройство около 800 штук гранитных дорожных бортовых камней и 800 – тротуарных.

Также на улице Славянская в ходе ремонта была увеличена пешеходная зона. На ней подрядчик укладывает тротуарное покрытие из бетонной брусчатки с декоративным покрытием из натурального камня. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению ливневой канализации от фасадов домов и обустройству нового освещения. Техническая готовность объекта составляет порядка 50%. Работы идут по графику, и должны завершиться в декабре.

Ранее сообщалось, что дорогу к строящемуся IT-кампусу в Нижнем Новгороде отремонтируют за 11 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Нижний Новгород Ремонтные работы
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