Нижегородские предприятия провели более 60 переговоров в Республике Дагестан Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 60 переговоров провели 13 нижегородских предприятий-участников бизнес-миссии в Республике Дагестан.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие организовало министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром "Мой бизнес" в рамках федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Выездные встречи с потенциальными партнерами из других регионов для нижегородских компаний с целью расширить рынок сбыта регулярно проводит региональный Минпром. Поездка в Дагестан в этом году стала третьей. До этого центр "Мой бизнес" организовал переговоры областных предприятий с компаниями из Самарской и Тульской областей.

По данным регионального Минпромторга, во время поездки в Дагестан делегация Нижегородской области посетила площадки по производству стекла и напитков, туристический комплекс и морской торговый порт. Кроме того, компании провели более 60 деловых переговоров с 30 дагестанскими организациями. По итогам бизнес-миссии уже было заключено четыре договора на поставку нижегородской продукции в Дагестан.

Получить подробную информацию о планирующихся бизнес-миссиях можно на региональном портале центра "Мой бизнес"

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

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