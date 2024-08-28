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Бизнес

Победители конкурса "Создай НАШЕ" прошли акселератор молодежных проектов Корпорации МСП

20 сентября 2024 19:14  [77] Бизнес

Фото: Корпорация МСП

Победители конкурса "Создай НАШЕ" успешно прошли "МСП: Акселератор молодежных проектов". Как сообщает Корпорация МПС, шанс принять участие в конкурсе, по итогам конкурсного отбора, получили 30 человек из 20 регионов.

Среди участников программы "МСП: Акселератор молодежных проектов" 23 человека являются индивидуальными предпринимателями или представляют компании, работающие на рынке не более двух лет. Еще семь участников — это физлица в возрасте от 14 до 28 лет, ИП или учредители зарегистрированных до 1 марта 2024 года юридических лиц.

Нижегородскую область в акселераторе представляли авторы двух проектов: бренда одежды и спального текстиля Bibbidi Store и мастерской кожевенных изделий Crafter.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, программа "МСП: Акселератор молодежных проектов" стала продолжением конкурса "Создай НАШЕ", который проводился совместно с Агентством стратегических инициатив.

"Благодаря участию в конкурсе 30 лучших молодых предпринимателей страны, несмотря на свой возраст, уже смогли громко заявить о себе. Наш акселератор собрал очень разных по сферам деятельности участников: шесть из них представляют производство одежды и аксессуаров, два — розничную торговлю по почте или через интернет. Остальные сферы уникальны и не повторяются, это в том числе пчеловодство, производство спецодежды, производство парфюмерных и косметических средств, образование для детей и взрослых и другие. У компаний, которые имели продажи до начала программы, выручка увеличилась в среднем на 30 %", — отметил Александр Исаевич.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области создан фирменный знак для товаропроизводителей "Сделано нижегородцами". 

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Теги:
Мой бизнес МСП Нацпроект
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