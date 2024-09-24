Более 100 нижегородских предпринимателей приняли участие в конференции "Мой бизнес 360" в Выксе

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 100 предпринимателей из Выксы, Кулебак и Навашина приняли участие в конференции "Мой бизнес 360" в Выксе.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие было организовано региональным центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона.

На встрече в Выксе представители госструктур и руководители предприятий рассказали о планах развития и своих потребностях. Эксперты центра "Мой бизнес" представили инструменты, которые помогут поставщикам стать партнерами крупных организаций. Также предприниматели получили консультации по мерам господдержки: это государственные льготные займы, поручительства, акселерационные и обучающие программы, инструменты поддержки агропромышленного комплекса и гранты для инновационных компаний.

Кроме того, в рамках конференции прошел мастер-класс по формированию маркетинговой стратегии предприятия. Специалисты центра "Мой бизнес" рассказали участникам, как с помощью грамотного планирования перейти от первых продаж к масштабированию компании. Также слушатели семинара узнали об инструментах анализа рынка, определении целевой аудитории и выявлении возможных рисков.

В этом году участниками конференций "Мой бизнес 360" стала уже почти тысяча предпринимателей из 40 муниципалитетов Нижегородской области.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия провели более 60 переговоров в Республике Дагестан.