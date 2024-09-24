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Общество

ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы счета для бизнеса

25 сентября 2024 11:36  [101] Общество

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушения в рекламе счета для бизнеса. Об этом сообщается на сайте ведомства

"ФАС признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса АО "Альфа-банк". Банк не указывал существенные условия финансовых услуг... служба возбудила дело в отношении банка и признала рекламу ненадлежащей", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в ФАС обратились граждане с жалобой на рекламу Альфа-банка, которая распространялась в Московском метрополитене. В рекламе утверждалось, что платежи и переводы для бизнеса составляют ноль рублей, при этом на официальном сайте банка говорилось, что данные условия действуют только для "клиентов с подпиской", а лимит на бесплатные переводы и платежи физическим лицам составляет 10 млн в рублей в месяц.

В ведомстве отметили, что такие действия кредитной организации могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе.

Ранее ФАС возбудила очередное дело против Альфа-банка из-за рекламы кредитки.

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Теги:
Альфа-Банк Банки ФАС
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