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Общество

Глеб Никитин поздравил Евгения Чинцова с избранием на пост председателя Думы Нижнего Новгорода

25 сентября 2024 13:47  [77] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил участника программы "Время героев" Евгения Чинцова с избранием на пост председателя Думы Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, глава региона является наставником Евгения Чинцова в программе "Время героев".

Глеб Никитин отметил его вовлеченность во взаимодействие с жителями города.

"Вы искренне реагируете на вопросы и чаяния людей. Уверен, что у вас все получится, в том числе и в новом качестве – во главе Городской думы. Будем постоянно взаимодействовать", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что программа "Время героев", которая стартовала по инициативе президента России Владимира Путина, имеет большое значение для развития кадрового потенциала региона. Губернатор добавил, что опыт Евгения Чинцова будет востребован, в частности в помощи семьям участникам СВО и их семьям.

"Депутатский корпус как Городской думы, так и Законодательного собрания очень активно вовлечен в помощь фронту, бойцам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Ваша координирующая роль здесь будет крайне востребована. Также вы уже взаимодействуете с социальными участковыми. Это уникальный инструмент для страны в целом, который уже себя оправдал, прямой канал взаимодействия с жителями. Социальные участковые тоже много общаются с семьями бойцов. Вы – один из тех, кто может определить потребности, задачи, требующие немедленного решения", - сказал Глеб Никитин.

Евгений Чинцов подчеркнул, что благодаря программе "Время героев" он смог в сжатые сроки погрузиться в работу исполнительной и представительной власти в городе и регионе в целом.

"Приобретение опыта в сфере государственного и муниципального управления очень ответственно для меня. Влюбился в Нижний Новгород. Приятно, что город постоянно развивается, и мне самому хочется внести практический вклад в его развитие, вместе с жителями и депутатами сделать город комфортными для всех. Как военный обязуюсь принимать активное участие в патриотическом воспитании молодежи", - сказал Евгений Чинцов.

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Теги:
Глеб Никитин Гордума Назначения
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