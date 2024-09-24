Новая дорога в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде готова на 60%

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Готовность второго подъезда дороги к ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде выполнено на 60%.
Как сообщает МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей", строительные работы идут по графику.
На объекте выполнили переустройство коммуникаций, установили водопропускную трубу, подготовили дорожное основание. На данный момент рабочие завершают укладку нижнего слоя асфальта и выполняют обустройство тротуара шириной 2,25 метра.Кроме того, уже установлены 26 опор освещения и построены две остановочные площадки. Помимо этого, в рамках строительства расширяют подъезд к деревне Комарово протяженностью около 500 метров под переходно-скоростные полосы.
Ожидается, что строительные работы второго подъезда дороги к ЖК "Окский берег", где проживает около 7 тысяч нижегородцев, будут завершены до конца года. Построенный участок обеспечит дополнительный комфортный выезд из Новинок как на Богородскую трассу, так и на трассу в сторону Арзамаса и Нижнего Новгорода.
Напомним, новую дорогу протяженностью 2,5 км от ЖК "Анкудиновский парк" до проспекта Героев Донбасса запустили в эксплуатацию в Нижнем Новгороде.
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