Арзамасское предприятие запустило производство деталей для "умных" газовых счетчиков Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Арзамасский Литейно-механический завод "Старт" ("ЛМЗ Старт") запустил серийное производство деталей для "умных" газовых счетчиков.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, предприятие получило заем по федерально-региональной программе "Комплектующие изделия" Фонда развития промышленности. Заем от ФРП составил 80,5 млн рублей, а суммарные инвестиции – более 110 млн рублей.

На заёмные средства завод приобрел современное технологическое оборудование, такие как машина для литья цветных металлов с роботом-заливщиком, шлифовальные станки, фрезерные и токарные обрабатывающие центры. На этом оборудовании предприятие наладило выпуск составных частей счетчиков – алюминиевых корпусов и крышек, получаемых литьем металла под давлением. Объем производства составляет до 40 тысяч комплектов деталей в год.

По словам гендиректора ООО "ЛМЗ "Старт" Андрея Коннова, предприятие использует для изготовления своей продукции отечественный алюминий. Новое оборудование будет использовано для выпуска литых алюминиевых изделий с последующей высокоточной механической обработкой для нефтегазовой и других отраслей.

По данным ФРП, это был первый в регионе заем, который предоставлен на новых условиях взаимодействия с федеральным ФРП, по которым доля средств федерального ФРП при софинансировании составила 90% (вместо 70%), а регионального - 10% (вместо 30%).

Напомним, на сегодняшний день нижегородские промышленники могут получить льготные займы по программам ФРП в размере от 5 млн до 5 млрд рублей сроком до 7 лет.

Подробнее можно узнать на сайте ФРП Нижегородской области. О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия на треть снизили время производства благодаря нацпроекту.