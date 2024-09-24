Свыше 100 млн рублей выделили из бюджета Нижегородской области на развитие промышленности

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Более 100 млн рублей выделено из бюджета региона на реализацию государственной программы "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области".
Как сообщает пресс-служба правительства региона, средства направят на субсидии для компенсации части затрат региональных предприятий на оплату процентов по кредитам и договорам лизинга.
По договорам лизинга планируется выделение 90 млн рублей и еще 60 млн рублей – на оплату процентов по кредитам. Как пояснили в региональном Минпромторге, субсидия по договорам лизинга на покупку оборудования составляет до 10 млн рублей для одного предприятия. Компании смогут компенсировать до 50% от первого оплаченного авансового платежа. Субсидия на оплату процентов составит до 20 млн рублей для компаний легкой промышленности и металлообработки и до 10 млн – для остальных промышленных предприятий.
Поддержка в виде субсидии поможет развитию промышленных предприятий области, повлияет на рост объема отгруженной продукции, рост инвестиций в основной капитал и создание новых рабочих мест.
О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что арзамасское предприятие запустило производство деталей для "умных" газовых счетчиков.
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