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Общество

Юрий Шалабаев вручил паспорта школьникам в рамках акции "Мы – граждане России!"

26 сентября 2024 17:45  [4] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Главы города Юрий Шалабаев вручил паспорта 30 ученикам нижегородских школ в рамках акции "Мы – граждане России!"

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, это отличники учебы, успешные спортсмены, активисты "Юнармии" и "Движения Первых". После вручения паспортов Юрий Шалабаев провел для школьников экскурсию по зданию городской администрации и своему кабинету.

"Знаю, что многие из вас являются участниками и победителями олимпиад, занимаются общественной работой, являются членами различных общественных объединений, которые уже приносят пользу нашему городу. Одним словом, вы лучшие из лучших! Сегодня вы становитесь совсем взрослыми. Желаю вам успехов в дальнейшей учебе, желаю смело следовать своим мечтам. Родителям – большое спасибо за то, что воспитываете настоящих граждан нашей Родины, достойных членов нашего общества", - отметил мэр.

Акция "Мы – граждане России!" направлена на содействие укреплению и развитию общенационального сознания, гражданской солидарности россиян, воспитание граждан в духе уважения к истории и Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев оценил качество питания в школьных столовых Сормовского района.

 

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Теги:
школьники Юрий Шалабаев
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