Эксперт-мониторинг событий с 20 по 27 сентября от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Возникновение нового переговорного формата и ядерное сдерживание", "Лестница эскалации", "Успешные проекты Нижегородской области в туристической индустрии".

Федеральная тема – Возникновение нового переговорного формата и ядерное сдерживание

Эксперт "Минин-центра", доцент кафедры политологии Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И.Лобачевского, к.и.н. Сергей Кривов отмечает, что предыдущая неделя была отмечена оживлением международной повестки в связи с проведением заседания 79-й сессии ГА ООН 23-24 сентября.

"Судя по общей атмосфере, на первый план в мировой политике начинает выходить ближневосточная проблематика, связанная с резким обострением ситуации на израильско-ливанской границе. Возможно, это является объяснением достаточно странной для ряда наблюдателей позиции Ирана, Президент которого заявил об "осуждении" вторжения России на Украину, хотя МИД Ирана поспешил разъяснить неверность интерпретации его слов. Заговорили даже об "ударе в спину". Однако ситуация становится более понятной, если учесть роль Тегерана в ближневосточных событиях. По сути, иранское руководство сейчас пытается минимизировать угрозу втягивания в прямое столкновение с Израилем, что, безусловно, не соответствовало бы и интересам России. Напомним, что до этого в Иран совершил визит Секретарь Совбеза Шойгу, в ходе которого были заключены новые соглашения, прежде всего в военно-технической сфере, а в случае ирано-израильского конфликта они могли бы быть поставлены под сомнение. Для этого Иран также пытается активизировать прямой диалог с США и ЕС, для чего необходимы и такого рода символические реверансы в сторону Запада. Наконец, внешняя политика в Иране это сфера Верховного лидера Хаменеи, чья позиция в отношении России остается неизменной.

Однако, несмотря на очевидный ближневосточный контекст, присутствие на мероприятии украинской делегации во главе с Зеленским на фоне широко разрекламированного "плана победы" позволило удержать украинский кейс в топе повестки глобального форума. На это также повлиял достаточно скандальный визит Зеленского на оружейный завод в Скрантоне, Пенсильвания, расположенный к тому же в родном городе Байдена. Учитывая, что Пенсильвания является "колеблющимся" в ходе президентской избирательной гонки штатом, республиканцы расценили такой шаг как, по сути, участие в предвыборной кампании на стороне демократов. Спикер нижней палаты Конгресса Джонсон официально обратился к Зеленскому с настоятельной просьбой уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая по его данным и организовала этот визит, а Трамп даже заявил об отказе во встрече с Зеленским, хотя на момент написания материала прошла информация, что таковая всё же состоятся в Трамп-тауэре в Нью-Йорке. Несмотря на противоречивые суждения о такого рода поведении Зеленского, история сама по себе привлекла внимание к его визиту, а оба кандидата так или иначе получили ряд символических бонусов. Для демократов это возможность продемонстрировать своему электорату поддержку "борющейся Украины", а Трамп и республиканцы получили вполне благовидный предлог дистанцироваться от токсичной для них на этапе предвыборной гонки темы вовлечения в украинские события.

В центре визита Зеленского – его "программа победы", суть которой известна главным образом по публикациям в прессе, включая британскую "Таймс". По сравнению с первоначальной версией – разрешение на применение дальнобойного оружия, передача обычных вооружений для контрнаступления, вторичные санкции, гарантии послевоенной безопасности Украины со стороны Запада – в риторике самого Зеленского добавился пункт о продолжении Курской операции как о "переговорном козыре". Хотя реакция американской стороны и даже информация о самом факте ознакомления с содержанием этого плана вызывает скептические оценки, рискнем предположить, что в действительности речь идет не о каком-либо четком алгоритме достижения мира. Скорее всего, это определенный набор риторических практик, ориентированный не столько на западных партнёров Киева, сколько на Глобальный Юг. Очевидно, что результаты швейцарского саммита показали скептическое восприятие "мирного плана Зеленского", предусматривающего границы 1991 года, репарации и суд над "военными преступниками", в глазах незападного мира. Вопрос даже не в поддержке его как такового, а в восприятии его реалистичности. По сути, ВСУ уже потеряли способность к контрнаступлению. Даже операция в Курской области, когда достаточно дефицитные подготовленные части были брошены на территорию без крупной группировки российских войск, наряду с чисто медийным эффектом, по сути является попыткой создания выдвинутого плацдарма для сдерживания российских войск в направлении Сумской, Черниговской и Харьковской областей и призвана минимизировать негативный эффект от все более катастрофического положения на Донбассе. Очевидно, что Запад также исчерпал ресурсы для опосредованного вовлечения в конфликт и находится перед трудной дилеммой "отступления" или усиления эскалации за счет снижения порога допустимого, что также крайне негативно воспринимается Глобальным Югом. Риторика Зеленского, содержащая пусть и косвенное указание на "заморозку", после нанесения чувствительных ударов РФ, идею "принуждения России к миру" за счёт её "ослабления" (а не "разгрома") призвана убедить мировое сообщество именно в реалистичности украинского подхода к окончанию войны.

При этом многие обратили внимание на активизацию Бразилии и Китая в продвижении своего подхода к мирному урегулированию. Достаточно заметным в этой связи является китайско-бразильская инициатива "Друзья мира", учредительное мероприятие которой пройдет 27 сентября и предполагает создание альтернативы прозападному "Саммиту мира". Если кратко, то суть китайско-бразильского плана сводится к шести пунктам, включая именно отказ от эскалации, переговоры, с одобрением повестки обеими конфликтующими сторонами, гуманитарные аспекты, включая обмен пленными и мероприятия по укреплению ядерной безопасности. При этом сама китайско-бразильская инициатива, равно как и китайский план февраля 2023 г. в России многими рассматривается как чуть ли противоречащий российской позиции. Однако РФ, словами С.Лаврова как раз обозначила его как "самый реалистичный". Следует напомнить, что китайский план предусматривает "уважение суверенитета и территориальности целостности всех стран…", то есть другими словами и России. Получается, что как раз требование безоговорочного вывода российских войск с украинской территории вступает в противоречие с видением из Пекина. Возникает вопрос, должна ли РФ выводить войска с территории, которую она считает российской, а не украинской.

Например, российские войска могут быть выведены из Харьковской области, но не из Крыма и ДНР, в соответствии с Конституцией РФ. Как минимум, формулировка китайского подхода не требует этого от России, оставляя территориальные вопросы в качестве части именно переговорной повестки. Вопрос заключается лишь в том, что для РФ территория 6 новых субъектов является недискутируемой частью возможных переговоров. По сути, данная сессия ГА ООН стала практически инаугурационной площадкой для возникновения нового переговорного формата и стратегия украинского лидера говорит о желании не упустить момент, когда он сможет объединить большую часть незападного мира. Не исключен вариант, что китайско-бразильская инициатива может быть институционализирована в рамках саммита БРИКС в Казани в октябре месяце. Неудивительно, что на октябрь уже запланирована встреча в Германии с участием Байдена и лидеров E3 (Германия. Великобритания, Франция), что может говорить о желании коллективного Запада выработать стратегию противодействия таким альтернативным подходам.

Наконец, уже 25 сентября Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Здесь обращает на себя внимание, что в отличие от прошлой ядерной доктрины 2020 года, которая разрабатывалась без какого-либо анонсирования и стала известна только после ее официального одобрения, контуры новой доктрины стали известны ещё на стадии подготовки её официальной институционализации, а достаточно подробная стенограмма, несмотря на очевидно закрытый характер обсуждаемых вопросов, опубликована на официальном сайте Президента РФ. Суть изменений в существенном снижении порога допустимого в применении ядерного оружия. Теперь применение это возможно и в отношении неядерной страны, если её поддерживает ядерная держава. Кроме того, РФ рассматривает возможность ядерного ответа в случае угрозы безопасности Республики Беларусь. Наконец, снижен порог допустимого и теперь поводом для применения ядерного оружия может быть атака не только стратегической авиацией, но и тактической, а также массированные атаки БПЛА, баллистическими ракетами по стратегическим объектам.

Говоря о причинах такого серьезного изменения, следует отметить, что это происходит на фоне изменения отношения мирового сообщества к возможности и перспективам использования оружия массового поражения. Фактически можно говорить о своеобразной десакрализации ядерного оружия. Для этого в масс-медиа даже стал широко использоваться термин "тактическое ядерное оружие", что предполагает, что в ограниченных пределах ядерное оружие ещё не означает глобальную катастрофу. Если раньше единственным исходом такого конфликта воспринималась лишь "ядерная ничья", то есть взаимное уничтожение ядерных сверхдержав, сегодня, по крайней мере, на уровне теории допускается дискуссия о соотношении ущерба в отношении ядерных держав или третьих стран. Очевидно, что анонсирование изменений в подходах к ядерному сдерживанию по сути это тоже попытка играть на информационном поле".

Федеральная тема - Лестница эскалации

Председатель АНО "Минин - центра" Алексей Орехов считает, что переменчивая риторика США вокруг применения их оружия ВСУ — часть стратегии по сдерживанию России.

"Вашингтон похоже понимает, что разрешение на использование западного оружия для ударов вглубь РФ кратно повышает ставки в конфликте. Данный шаг вынудит Кремль на более агрессивное применение собственного оружия для уничтожения энергетической и логистической инфраструктуры Украины. Понимая, что для дальнейшего продвижения России тоже нужно сделать шаг вперед, угроза ударов вглубь ее территорий должна в их понимании сдержать Москву. Очевидно, что ситуация на Донбассе для Киева и Запада большого значения уже не имеет. Акцент теперь скорее всего будет делаться на проецировании угроз на международно признанных территориях России.

По задумке архитекторов кампании, это должно позволить дестабилизировать внутреннюю обстановку, что вынудит Россию пойти на переговоры на невыгодных для нее условиях. Новый виток эскалации должен убедить население России в ее беспомощности. В этой связи нужно быть крайне осторожными в комментировании ситуации, чертить красные линии в случае разрешения США бить вглубь территории России — будет интерпретироваться только как признак мягкотелости РФ.

Совсем скоро от пугающих угроз надо будет переходить к конкретным действиям. В противном случае высок риск успешной реализации плана противника в первую очередь, в его информационно-политической составляющей. По всей видимости внешнеполитическое планирование Москвы сегодня в какой-то степени в ожидании итогов президентских выборов в США.

Наращивать темп боевых действий без принятия определенных решений невозможно. Поэтому Москва возможно будет воздерживаться от повышения ставок до тех пор, пока не возникнет уверенность, что альтернативы нет.

Однако уже сейчас очевидно, что отката назад не будет. Вне зависимости от исхода конфликта на Украине, Запад не пойдет на снятие санкций с России и возобновление прежних отношений. Линия конфронтации между Россией и Западом будет только растягиваться, включая в себя дополнительные кризисные точки.

У Запада сегодня вряд ли существуют направления, которые не подразумевают враждебность к России. Вопрос лишь в ее градусе. Россия вошла в цивилизационное противостояние с Западом, где нас хотят уничтожить, а нам необходимо остановить их экспансию и лишить воли к уничтожению Русского мира".

Региональная тема - Успешные проекты Нижегородской области в туристической индустрии

Эксперт "Минин-центра", директор АНО "Природно - культурный центр "Артёмовские луга" Алексей Гроза отмечает, что представители Нижегородской области приняли участие в международных и Всероссийских мероприятиях, связанных с продвижением региона в туристической сфере.

"Знаковым мероприятием для региона стало проведение Всероссийского съезда туристских информационных центров 19-22 сентября в Нижнем Новгороде. Съезд был организован Правительством Нижегородской области и Администрацией Нижнего Новгорода по инициативе Национальной ассоциации информационно-туристских организаций (НАИТО) и включал пленарное заседание, экспертные сессии и интерактивные дискуссии. Представители 145 организаций из 50 регионов, а также туристического сектора из городов-побратимов Нижнего Новгорода: Хэфэй (Китайская Народная Республика), Минск и Гомель (Республика Беларусь), Сухум (Республика Абхазия) .решили изменить ГОСТ, усилить влияние на формирование городской среды и пересмотреть подход к новогоднему маркетингу в масштабах страны.

"У нас ежегодно растет туристический поток: в прошлом году он увеличился до 1,7 млн туристов, в этом, уверен, их будет ещё больше. Мы вкладываемся в туристическую инфраструктуру – это и благоустройство, и строительство различных объектов, и создание новых мест притяжения. Конечно, Нижний Новгород заслужил, что такое важное отраслевое мероприятие, как Всероссийский съезд туристско-информационных центров, проводится у нас", - отметил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Представители туриндустрии изучили передовой опыт Нижнего Новгорода, где успешные проекты помогли изменить отношение жителей к городской среде и стимулировали рост туристического потока в соответствии с национальными приоритетами и проектами. Участники съезда посетили ключевые туристические объекты Нижнего Новгорода, такие как Нижегородский кремль, парк "Швейцария", планетарий, а также поучаствовали в тематических экскурсиях и кейс-сессиях.

На пленарном заседании обсуждались вопросы формирования социально-культурного пространства городов, роль муниципалитетов в развитии городской среды и использования статуса "столица" для развития регионов. Также обсуждались цифровые технологии и роли центров в управлении имиджем регионов.

В рамках съезда были рассмотрены возможности использования инструментов экосистемы для аналитики и принятия решений на основе данных, что вызвало большой интерес аудитории. Обсудили отдельный спецпроект по продвижению видеоконтента, генерируемого при участии ТИЦ. Проектная сессия по новогоднему маркетингу стала стартом совместного сетевого проекта, который участники продолжат уже в своих регионах.

По итогам съезда принята резолюция, которая включает рекомендации по развитию туристической инфраструктуры, продвижению внутреннего туризма и совершенствованию стандартов работы ТИЦ. В частности, предложено: обновить определение ТИЦ и ГОСТ ТИЦ, расширить взаимодействие с партнерами из Республики Беларусь, синхронизировать программы для детского и молодежного туризма с проектами Агентства стратегических инициатив и Росмолодежи, продолжить участие ТИЦ в глобальных туристических проектах согласно единым стандартам. Принятые решения укрепят позиции регионов на внутреннем и международном туристическом рынке.

Всероссийский съезд туристских информационных центров проводится с 2016 года и главной целью ставит формирование профессионального сообщества, продвигающего регионы. Также 19-21 сентября в Йошкар-Оле прошел финал Окружного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards – Приволжье 2024.

Всего для участия в Окружном этапе зарегистрировались 235 проектов из 12 регионов. В шорт-лист Окружного этапа вошли 178 проектов из 12 регионов. В финале были представлены 160 проектов из 12 регионов Приволжья. Участие в финале приняли более 350 человек.

Нижегородская область достойно представила свои проекты и была представлена не только "Центром 800" и администрацией города, но и муниципалитетами, такими как Чкаловский, Павловский, Первомайский и событиями в Семеновском, Кстовском муниципальных округах.

Первое место завоевали следующие проекты: в номинации лучший проект по популяризации событийного туризма: Мультижанровый фестиваль "Столица закатов", АНО "Центр 800", в номинации Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении - Экологический семейный фестиваль "АртЛуга — Рассвет", АНО "Природно-культурный центр "Артемовские луга" в Кстовском муниципальном округе, в номинации лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел – XX Международный фестиваль народных художественных промыслов "Золотая хохлома", Министерство туризма и промыслов Нижегородской области, Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области, в номинации лучшее туристическое событие в области спорта – Культурный забег РУТС Нижний Новгород, АНО "Рейтинг спорт", в номинации лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек – Международная выставка искусств "АРТ МИР", АО "Нижегородская ярмарка", в номинации лучшее туристическое событие в гибридном формате –Фестиваль "Музыка балконов", ГБПОУ "Нижегородский хоровой колледж им. Л.К. Сивухина и "Нижегородская ассоциация музыкантов", в номинации лучшее MICE событие – Форум креативных территорий, Министерство туризма и промыслов Нижегородской области и многие другие проекты, занявшие 2 и 3 места и отмеченные специальным дипломом по итогам окружного этапа премии, получили дипломы лауреатов и теперь смогут принять участие в Общенациональном финале премии, который пройдет с 27 – 30 ноября в Нижнем Новгороде, в рамках которого будут представлены проекты со всей России.

Фестиваль геобрендов "Земля открытий" проводился впервые в 2024 году. По итогам регистрационной кампании рассматривалось 313 заявок из 45 регионов РФ. В шорт – лист вошло 146 работ.

"Фестиваль геобрендов "Земля открытий" представляет собой комплекс мероприятий по созданию брендов территорий. Основной частью фестиваля является конкурс фильмов и роликов, которые рассказывают о жизни территорий, являясь эффективным инструментом в повышении туристической и инвестиционной привлекательности. Дополнительные форматы с участием экспертов: стратегические сессии по геобрендингу, мастер-классы по созданию контента, примеры успешных практик в продвижении территорий. Первая церемония награждения с показом лучших фильмов прошла 26 сентября 2024 года в Общественной палате РФ.

Победителями в разных номинациях от Нижегородской области стал АНО "Центр 800" с целой палитрой роликов о Нижнем Новгороде и регионе и заняв первые и другие призовые места в разных номинациях, а в номинации "Лучшее место на земле" с роликом "Быть, а не казаться. 8 причин полюбить Нижний Новгород" организация завоевала гран при номинации, также АНО "Центр "Артлуга" в номинации "Лучшее место на земле" ролик "Заповедная природа Нижегородской области" стала призером.

Данная активность Нижегородской области по продвижению региона не может не радовать, так как на туристическом рынке увеличивается конкуренция за туриста. И качественный брендинг территорий как один из инструментов маркетинга будет все больше использоваться как преимущество. Пожелаем представителям туристической отрасли, Правительству Нижегородской области, города Нижнего Новгорода и муниципалитетам сохранять высокий ритм, профессионализм, активность и совершенствуя свои навыки в данной деятельности усиливать привлекательность Нижегородской области и увеличивать туристический поток в регион".