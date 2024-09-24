Нижегородка продала квартиру и перевела все деньги на "безопасные счета" Происшествия

Пенсионерка в Нижнем Новгороде продала квартиру и оформила кредиты по указанию телефонных мошенников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 68-летней жительнице Канавинского района позвонил якобы сотрудники почты, а затем и правоохранительного ведомства. Злоумышленники сообщили женщине, что с ее банковского счета замечены денежные переводы в недружественную страну и чтобы их отменить, она должны выполнить их указания.

В результате пенсионерка в разных банках оформила три кредита, а также в сжатые сроки продала свою квартиру, и все полученные деньги в сумме около 6 млн рублей перевела на различные счета, продиктованные ей злоумышленниками по телефону.

На протяжении всего времени, пока пожилая нижегородка собирала необходимую сумму, она находилась под постоянным телефонным контролем мошенников, которые убедили женщину никому не сообщать о производимых ей действиях.

Ранее сообщалось, что нижегородка потеряла 2,5 млн рублей после телефонного звонка мошенника.