Пятый класс пожарной опасности установлен в лесах Нижнего Новгорода

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Пятый класс пожарной опасности действует на территории лесов Нижнего Новгорода. Как сообщает городское Управление ГОЧС, при наступлении высокого уровня пожарной опасности для жителей вводится запрет на посещение лесов.
В областном центре усилили патрулирования мобильных групп, которые проводят профилактические беседы о пожарной опасности в лесах с жителями, раздают тематические памятки и листовки.
Нижегородцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесу, поскольку любое возгорание в засушливую погоду может привести к лесному пожару.
Напомним, особый противопожарный режим установлен в Нижегородской области с 22 апреля постановлением нижегородского правительства №181 от 16.04.2024.
За нарушения правил пожарной безопасности для граждан предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ранее сообщалось, что максимальный класс пожарной опасности действует в лесах Нижнего Новгорода.
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