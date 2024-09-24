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Общество

Пятый класс пожарной опасности установлен в лесах Нижнего Новгорода

01 октября 2024 13:22  [61] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Пятый класс пожарной опасности действует на территории лесов Нижнего Новгорода. Как сообщает городское Управление ГОЧС, при наступлении высокого уровня пожарной опасности для жителей вводится запрет на посещение лесов.

В областном центре усилили патрулирования мобильных групп, которые проводят профилактические беседы о пожарной опасности в лесах с жителями, раздают тематические памятки и листовки.

Нижегородцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесу, поскольку любое возгорание в засушливую погоду может привести к лесному пожару.

Напомним, особый противопожарный режим  установлен в Нижегородской области с 22 апреля постановлением нижегородского правительства №181 от 16.04.2024.

За нарушения правил пожарной безопасности для граждан предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ранее сообщалось, что максимальный класс пожарной опасности действует в лесах Нижнего Новгорода.

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Теги:
Лесное хозяйство Лесные пожары Пожароопасность
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