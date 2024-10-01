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Бизнес

Четыре нижегородских предприятия участвуют в бизнес-миссии в Монголию

02 октября 2024 13:15  [97] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В деловой поездке в Монголию участвуют четыре нижегородские компании. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, участниками бизнес-миссии в Улан-Батор стали представители ООО "Лобас-НН" строительные изделия из бетона, ООО "Эховорлд" оптовая торговля фруктами и овощами, ИП Нестерова Л.А. органические удобрения, ООО "Пайн кемикал холдинг"химические продукты.

По данным регионального Минпромторга, в ходе деловой поездки в Монголию нижегородская делегация посетит промышленные предприятия страны. Каждая компания проведет не менее пяти переговоров с потенциальными заказчиками, которых для них подобрал региональный Центр поддержки экспорта. Кроме того,  ЦПЭ взял на себя перевод коммерческих предложений на иностранный язык, услуги переводчиков на время переговоров и трансфер внутри страны.

В настоящий момент нижегородские предприятия поставляют в Монголию фармацевтическую продукцию, алюминий, пищевые продукты, химические продукты, масла, косметические средства, механические устройства и пластмассы.

С начала года эксперты Центра поддержки экспорта организовали четыре бизнес-миссии - в Алжир, Республику Беларусь, Узбекистан и Монголию. Помимо этого, прошли четыре реверсные деловые миссии с участием предприятий из ОАЭ, Египта, Азербайджана и Белоруссии, межрегиональная бизнес-миссия в Самару. По результатам проведенных ЦПЭ мероприятий 44 региональные компаний заключили экспортные контракты на общую сумму свыше 14,5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что свыше 100 млн рублей выделили из бюджета Нижегородской области на развитие промышленности.

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