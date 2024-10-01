Открытое горение на полигоне ТБО в Богородском округе ликвидировано Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ночью 3 октября объявлена ликвидация открытого горения на полигоне ТБО в Богородском муниципальном округе. Об этом сообщил глава администрации Андрей Коротков.

В ликвидации возгорания задействованы 37 спецмашин и более 50 человек.

При отборе проб воздуха сотрудниками ГБУ "Экология региона" по состоянию на 2 октября превышения концентраций загрязняющих веществ в Богородске, деревнях Шумилово и Лазарево не обнаружено.

Напомним, мусорный полигон загорелся в Богородском районе 29 сентября. В ходе тушения площадь пожара оценивалась в 8 тысяч кв. метров. Возгорание было локализовано 30 сентября.

Напомним также, что 15 сентября загорелся полигон ТБО в Городецком районе. Площадь пожара распространилась ориентировочно на 30 тысяч кв. метров. Ликвидация последствий возгорания была завершена 29 сентября.