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Общество

Пешеходные лестницы отремонтировали в Приокском районе по обращениям жителей

27 сентября 2024 18:22  [112] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Две пешеходные лестницы отремонтировали на улице 40 Лет Победы и в деревне Мордвинцево в Нижнем Новгороде.

Как сообщает администрация Приокского района, лестницы были установлены давно и требовали ремонта, в частности, замену неисправных ступенек. 

Так, на улице 40 Лет Победы деревянные ступеньки и перила у спуска заменили на железные. Кроме того, в надлежащий вид привели подходы к объекту. В деревне Мордвинцево на подходе к остановке "40 лет Октября" у лестницы заменили 23 ступеньки.

Напомним, что в этом году в Приокском районе также отремонтировали лестничный сход к остановке общественного транспорта "Мыза". Также на лестнице на улице Туранской деревянные ступеньки заменили на металлические.

Ранее сообщалось, что  в Приокском районе по программе ФКГС благоустроили ещё пять дворов.

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Теги:
Городское хозяйство Приокский район Ремонтные работы
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