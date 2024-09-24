Пешеходные лестницы отремонтировали в Приокском районе по обращениям жителей

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Две пешеходные лестницы отремонтировали на улице 40 Лет Победы и в деревне Мордвинцево в Нижнем Новгороде.
Как сообщает администрация Приокского района, лестницы были установлены давно и требовали ремонта, в частности, замену неисправных ступенек.
Так, на улице 40 Лет Победы деревянные ступеньки и перила у спуска заменили на железные. Кроме того, в надлежащий вид привели подходы к объекту. В деревне Мордвинцево на подходе к остановке "40 лет Октября" у лестницы заменили 23 ступеньки.
Напомним, что в этом году в Приокском районе также отремонтировали лестничный сход к остановке общественного транспорта "Мыза". Также на лестнице на улице Туранской деревянные ступеньки заменили на металлические.
Ранее сообщалось, что в Приокском районе по программе ФКГС благоустроили ещё пять дворов.
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