Нижегородские компании приглашаются на вебинары по работе с маркировкой товаров

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Нижегородские производители и торговые организации приглашаются на бесплатное обучение по работе с маркировкой разных групп товаров. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в октябре пройдет около 30 вебинаров на платформе государственной информационной системы мониторинга честныйзнак.рф
По данным регионального Минпромторга, система "Честный знак" позволяет узнать где и когда был произведен товар, а также узнать об этапах продаж. Вебинары на платформе "Честный знак" помогают производителям и торговым организациям оставаться в курсе последних изменений в области маркировки продукции. Участники ознакомятся с техническими требованиями системы, а также изучат особенности работы с продуктами питания, товарами для детей, средствами пожаротушения и напитками. Предприниматели смогут задать спикерам вопросы и получить от них «обратную связь». Такие встречи дополняют инструменты нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство.
Дополнительная информация о регистрации и участии доступна на сайте честныйзнак.рф и на сайте министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что четыре нижегородских предприятия участвуют в бизнес-миссии в Монголию.
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