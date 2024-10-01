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Бизнес

Нижегородские компании приглашаются на вебинары по работе с маркировкой товаров

03 октября 2024 16:35  [102] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские производители и торговые организации приглашаются на бесплатное обучение по работе с маркировкой разных групп товаров. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в октябре пройдет около 30 вебинаров на платформе государственной информационной системы мониторинга честныйзнак.рф

По данным регионального Минпромторга, система "Честный знак" позволяет узнать где и когда был произведен товар, а также узнать об этапах продаж. Вебинары на платформе "Честный знак" помогают производителям и торговым организациям оставаться в курсе последних изменений в области маркировки продукции. Участники ознакомятся с техническими требованиями системы, а также изучат особенности работы с продуктами питания, товарами для детей, средствами пожаротушения и напитками. Предприниматели смогут задать спикерам вопросы и получить от них «обратную связь». Такие встречи дополняют инструменты нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство.

Дополнительная информация о регистрации и участии доступна на сайте честныйзнак.рф и на сайте министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что четыре нижегородских предприятия участвуют в бизнес-миссии в Монголию.

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Теги:
Мой бизнес МСП Предприниматели
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