Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Один день в Городецком районе
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 октября 2024 18:23  [91] Депутаты Думы Дзержинска высадили деревья и кустарники в Центральном парке
03 октября 2024 18:10  [96] Парковые качели и велодорожки появились у ДК "Красное Сормово"
03 октября 2024 17:57  [88] Ещё один внедорожник передали нижегородские волонтёры участникам СВО
03 октября 2024 17:21  [127] Евгений Семенов: "На решение о введении ограничения на выдачу патентов мигрантам повлияли несколько факторов"
03 октября 2024 17:15  [124] Эрадж Боев: "Важной задачей для экономики РФ является переход к практике организованного набора иностранной рабочей силы"
03 октября 2024 17:07  [129] Тепло в Нижнем Новгороде получают почти 4,5 тысячи многоквартирных дома
03 октября 2024 17:03  [126] Елена Мозгунова: "Вопрос о трудовых мигрантах стоит очень остро в большинстве развитых государств"
03 октября 2024 17:00  [140] Нижегородская область прекратила выдачу патентов мигрантам
03 октября 2024 15:31  [172] Сильные магнитные бури накроют Землю 4 и 5 октября
03 октября 2024 15:02  [178] Капремонт участка дороги выполнили на улице Яблоневой
Общество

Парковые качели и велодорожки появились у ДК "Красное Сормово"

03 октября 2024 18:10  [96] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершилось благоустройство территории по программе ФКГС нацпроекта "Жилье и городская среда" возле ДК "Красное Сормово". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вдоль Дворца культуры по просьбе жителей обустроили новые тротуары. Теперь это место представляет собой тихую зону для отдыха с качелями и лавочками.

По словам главы Сормовского района Светланы Горбуновой, пространство стало связующим звеном между сквером на бульваре Юбилейном и самим бульваром, который идет вдоль Сормовского озера. На благоустроенной территории высадили более 100 деревьев и кустарников, полностью заменили систему освещения, установили более 70 опор. Также полностью отремонтирована стела около Дворца культуры.

В администрации Сормовского района отметили, что на данный момент по проекту "Формирование комфортной городской среды" благоустроены пять общественных пространств. На стадии завершения еще два объекта.

Ранее сообщалось, что в Сормове на проспекте Кораблестроителей началось строительство ФОКа.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Сормовский район ФКГС
Поделиться:
Новости по теме
01 октября 2024 18:54  [455] Более 20 дворовых территорий благоустраивают в Ленинском районе по обращениям жителей
01 октября 2024 11:45  [670] Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей в Сормове
23 сентября 2024 15:18  [710] Зеленую зону вдоль реки Параши благоустроили в Сормовском районе
19 сентября 2024 15:34  [715] Ещё пять дворов благоустроили по программе ФКГС в Приокском районе 
09 сентября 2024 13:29  [782] Благоустройство у Зачатьевской башни завершили в Нижнем Новгороде
22 августа 2024 07:18  [577] Многофункциональная спортплощадка с памп-треком появилась в Сормове к 100-летию района
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph