Парковые качели и велодорожки появились у ДК "Красное Сормово" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершилось благоустройство территории по программе ФКГС нацпроекта "Жилье и городская среда" возле ДК "Красное Сормово". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вдоль Дворца культуры по просьбе жителей обустроили новые тротуары. Теперь это место представляет собой тихую зону для отдыха с качелями и лавочками.

По словам главы Сормовского района Светланы Горбуновой, пространство стало связующим звеном между сквером на бульваре Юбилейном и самим бульваром, который идет вдоль Сормовского озера. На благоустроенной территории высадили более 100 деревьев и кустарников, полностью заменили систему освещения, установили более 70 опор. Также полностью отремонтирована стела около Дворца культуры.

В администрации Сормовского района отметили, что на данный момент по проекту "Формирование комфортной городской среды" благоустроены пять общественных пространств. На стадии завершения еще два объекта.

Ранее сообщалось, что в Сормове на проспекте Кораблестроителей началось строительство ФОКа.