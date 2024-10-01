Ещё один внедорожник передали нижегородские волонтёры участникам СВО Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Новую партию гуманитарной помощи для участников спецоперации на луганском направлении передали нижегородские волонтеры, сообщает АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".

Всего за несколько месяцев добровольцы передали около 20 тонн груза. В состав гумпомощи, кроме внедорожника, вошли газовые баллоны и горелки, инструменты, строительные мешки и перчатки, лекарства, одежда, продукты питания и сладости, а также "сухой душ", который изготовили нижегородцы. Приобрести все необходимое помогли участники второго сезона образовательного проекта "Женское лидерство".

"Конечно, мы рады, что наш тыл стал ещё активнее – если раньше мы отправляли гуманитарную помощь раз в неделю, то сейчас её собирается так много, что отправляем почти каждый день. Приглашаем всех нижегородцев присоединиться к нам", - сказала руководитель "Волонтерского центра Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Присоединиться к помощи участникам специальной военной операции может любой желающий. Принести гуманитарную помощь можно по адресу: Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 1, ежедневно. Уточнить полный список необходимых вещей и иные варианты помощи можно в группе "Волонтерский центр Нижегородской области" в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что Дом народного единства передал еще один автомобиль в зону СВО.