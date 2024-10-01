Ещё один внедорожник передали нижегородские волонтёры участникам СВО

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Новую партию гуманитарной помощи для участников спецоперации на луганском направлении передали нижегородские волонтеры, сообщает АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".
Всего за несколько месяцев добровольцы передали около 20 тонн груза. В состав гумпомощи, кроме внедорожника, вошли газовые баллоны и горелки, инструменты, строительные мешки и перчатки, лекарства, одежда, продукты питания и сладости, а также "сухой душ", который изготовили нижегородцы. Приобрести все необходимое помогли участники второго сезона образовательного проекта "Женское лидерство".
"Конечно, мы рады, что наш тыл стал ещё активнее – если раньше мы отправляли гуманитарную помощь раз в неделю, то сейчас её собирается так много, что отправляем почти каждый день. Приглашаем всех нижегородцев присоединиться к нам", - сказала руководитель "Волонтерского центра Нижегородской области" Мария Самоделкина.
Присоединиться к помощи участникам специальной военной операции может любой желающий. Принести гуманитарную помощь можно по адресу: Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 1, ежедневно. Уточнить полный список необходимых вещей и иные варианты помощи можно в группе "Волонтерский центр Нижегородской области" в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что Дом народного единства передал еще один автомобиль в зону СВО.
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