Нижегородские предприниматели отправили ещё один гуманитарный груз бойцам СВО Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели отправили ещё один гуманитарный груз бойцам СВО.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, предприниматели направили в зону спецоперации восемь тонн гумпомощи в рамках акции "Мой бизнес помогает", которую организовал региональный центр "Мой бизнес", созданный в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

В формировании очередной партии гумпомощи приняли участие предприниматели из Навашина, сотрудники Корпорации развития промышленности Нижегородской области и компания-производитель.

По данным регионального Минпромторга, на этот раз груз был направлен в город Красный Луч, который находится на границе между Донецкой и Луганской народными республиками. В составе груза - вода в небольших емкостях, которую удобно брать с собой на передовую. Центр "Мой бизнес" поддерживает Дом народного единства Нижегородской области в координационных и информационных вопросах по сбору и передаче гуманитарной помощи на Донбасс. Всего с начала года было собрано восемь партий гумпомощи почти на 30 млн в рублей.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородские волонтёры передали участникам СВО ещё один внедорожник.