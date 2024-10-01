Бадма Башанкаев проверил работу нижегородских учреждений здравоохранения Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев приехал в Нижний Новгород и проверил работу нижегородских медучреждений. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Вместе с министром здравоохранения Нижегородской области Галиной Михайловой он, в частности, посетил филиалы областного клинического онкологического диспансера №1 и №2, областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко, а также СПИД-центр.

По словам главврача областного онкодиспансера Сергея Гамаюнова, подразделения больницы оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. Значительная часть техники, в том числе аппарат однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, МРТ-аппарат и лучевые ускорители были приобретены в рамках программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

В Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко были продемонстрированы возможности одного из трех действующих региональных сосудистых центров, в котором оказывают неотложную и высокотехнологичную помощь больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения.

По данным главного врача НОКБ имени Н.А. Семашко Сергея Богданова, каждый год в клинику поступает более 1,5 тысячи больных с инсультом и более 2,5 тысячи больных с инфарктом. Применение стандартных и новых методик диагностики и лечения позволяет добиваться ежегодного снижения летальности пациентов с этими патологиями. По итогам прошлого года летальность пациентов с инфарктами снизилась до 5,8%, а по итогам девяти месяцев этого года летальность от инсультов составила 12,8%, что ниже на 2% по сравнению с 2023 годом.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что в областной КДЦ поступило инновационное устройство для современной дерматоскопии.