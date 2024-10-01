Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 октября 2024 17:51  [49] Бадма Башанкаев проверил работу нижегородских учреждений здравоохранения
04 октября 2024 17:20  [93] Лучшего дорожника впервые выбрали в Нижнем Новгороде
04 октября 2024 17:05  [98] Нижегородские предприниматели отправили ещё один гуманитарный груз бойцам СВО
04 октября 2024 16:47  [113] Нижегородская область поделилась опытом работы региональных госпабликов в создании безопасной цифровой среды
04 октября 2024 15:51  [176] Тепло в Нижнем Новгороде получают более 512 учреждений социальной сферы
04 октября 2024 15:21  [170] Нижегородцы выбрали названия безымянным скверам Нижнего Новгорода
04 октября 2024 15:12  [160] Многомиллионные штрафы за рекламу на фургонах и прицепах предложили ввести в России
04 октября 2024 14:55  [151] Участок дороги Кулебаки - Петров Мост в Навашине досрочно отремонтировали 
04 октября 2024 14:38  [153] Сборная Гордумы Нижнего Новгорода заняла II место в соревнованиях по стрельбе
04 октября 2024 14:05  [162] Проект о праве педагогов требовать компенсацию за моральный вред внесут в Госдуму
Общество

Бадма Башанкаев проверил работу нижегородских учреждений здравоохранения

04 октября 2024 17:51  [49] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев приехал в Нижний Новгород и проверил работу нижегородских медучреждений. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Вместе с министром здравоохранения Нижегородской области Галиной Михайловой он, в частности, посетил филиалы областного клинического онкологического диспансера №1 и №2, областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко, а также СПИД-центр.

По словам главврача областного онкодиспансера Сергея Гамаюнова, подразделения больницы оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. Значительная часть техники, в том числе аппарат однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, МРТ-аппарат и лучевые ускорители были приобретены в рамках программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

В Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко были продемонстрированы возможности одного из трех действующих региональных сосудистых центров, в котором оказывают неотложную и высокотехнологичную помощь больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения.

По данным главного врача НОКБ имени Н.А. Семашко Сергея Богданова, каждый год в клинику поступает более 1,5 тысячи больных с инсультом и более 2,5 тысячи больных с инфарктом. Применение стандартных и новых методик диагностики и лечения позволяет добиваться ежегодного снижения летальности пациентов с этими патологиями. По итогам прошлого года летальность пациентов с инфарктами снизилась до 5,8%, а по итогам девяти месяцев этого года летальность от инсультов составила 12,8%, что ниже на 2% по сравнению с 2023 годом.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

Ранее сообщалось, что  в областной КДЦ поступило инновационное устройство для современной дерматоскопии.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
Поделиться:
Новости по теме
02 октября 2024 09:44  [431] "Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов Нижегородской области
02 октября 2024 08:38  [400] Отделение восстановительного лечения детей поликлиники ЦГБ Арзамаса капитально отремонтировали
17 сентября 2024 14:29  [574] Инновационное устройство для современной дерматоскопии поступило в областной КДЦ
11 сентября 2024 09:35  [584] Клинические испытания вакцины против аллергии планируют завершить в 2026 году
10 сентября 2024 16:48  [668] Дзержинский госпиталь ветеранов войн закупил медоборудование на 11 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph