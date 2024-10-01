Свыше 50 нижегородских педагогов получили Госнаграды ко Дню учителя Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 50 нижегородских педагогов отмечены наградами федерального и регионального уровня за высокие профессиональные достижения и добросовестный труд. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, торжественная церемония, посвященная Дню учителя, прошла на площадке “Академии Маяк” им. А.Д. Сахарова в Нижнем Новгороде.

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В мероприятие участвовали представители правительства Нижегородской области, регионального парламента, профильных министерств, епархии, а также свыше 160 работников сферы образования из всех муниципальных образований области.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин и министр образования и науки региона Михаил Пучков, вручили специалистам различные награды.

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“Сегодня мы чествуем лучших из лучших. Это те учителя, воспитатели и преподаватели, которые завоевали призовые места в различных конкурсах федерального и регионального уровня. Благодаря национальному проекту “Образование” в нашем регионе создано огромное количество площадок для стимулирования их профессионального роста. Успехи наших педагогов – то, что вызывает огромную гордость за весь регион”, – отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

﻿В министерстве образования и науки региона также сообщили, что дипломы правительства и Почетный штандарт губернатора Нижегородской области получили учреждения образования, достигшие лучших показателей в образовательной и воспитательной деятельности.

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В региональном Минобрнауке отметили, что в настоящий момент в учреждениях образования Нижегородской области работает более 47 тысяч педагогов. Ежегодно для них проводятся многочисленные конкурсы профессионального мастерства как регионального, так и федерального уровня. Во время мероприятия были отмечены победы педагогов в региональных этапах федеральных конкурсов.

Ранее сообщалось, что с профессиональным праздником педагогов Нижегородской области поздравили губернатор Глеб Никитин, председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.