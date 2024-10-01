Горячие линии по вопросам теплоснабжения
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
Один день в Городецком районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
06 октября 2024 17:56  [93] Нижегородец Александр Курдюмов участвует в наблюдении за выборами в Тунисе
04 октября 2024 19:24  [536] Почти 265 тысяч нижегородцев воспользовались ДЭГ в Единый день голосования-2024
04 октября 2024 19:04  [1020] Эксперт-мониторинг событий с 27 сентября по 4 октября 2024 года от АНО "Минин-центр"
04 октября 2024 16:36  [546] Вице-премьер Хуснуллин: нелегальной миграции в России больше не будет
04 октября 2024 11:58  [494] Делегация Нижегородской области посетила Сирийскую Арабскую Республику
03 октября 2024 16:02  [522] Приволжским транспортным прокурором назначен Максим Суров
02 октября 2024 19:36  [806] Владимир Путин может приехать на открытие технопарка в Нижний Новгород
02 октября 2024 17:48  [479] Дмитрий Медведев избран председателем Совета директоров "Ростелекома"
02 октября 2024 14:58  [576] Дума Дзержинска согласовала досрочную отставку Ивана Носкова
02 октября 2024 11:26  [622] Иван Носков покидает пост главы Дзержинска
Политика

Нижегородец Александр Курдюмов участвует в наблюдении за выборами в Тунисе

06 октября 2024 17:56  [93] Политика
фото: ЦИК РФ

фото: ЦИК РФ

Нижегородец Александр Курдюмов участвует в наблюдении за выборами в Тунисе. Об этом сообщили в ЦИК РФ.

В Тунисской Республике проходит голосование по выбору президента страны. Делегация уже оценила организацию процесса на 10 избирательных участках. На некоторых из них были замечены очереди.

По словам Александра Курдюмова, выборы проходят в спокойной обстановке, избиратели приходят в хорошем настроении и с полной готовностью отдать свой голос.

"Само голосование организовано чётко, в строгом соответствии с местным законодательством", - прокомментировал он.

Помимо иностранных наблюдателей присутствуют журналисты, представляющие местные и различные арабские СМИ.

Напомним, Александр Курдюмов являлся депутатом Государственной думы РФ, куратором Нижегородской области. Но в 2021 году был назначен членом ЦИК РФ от Госдумы, в связи с чем его полномочия как парламентария были прекращены.

Также он возглавлял делегацию ЦИК РФ при международном наблюдении за региональными и муниципальными выборами в Боливарианской Республике Венесуэла.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЦИК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph