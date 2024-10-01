Нижегородец Александр Курдюмов участвует в наблюдении за выборами в Тунисе Политика

фото: ЦИК РФ

Нижегородец Александр Курдюмов участвует в наблюдении за выборами в Тунисе. Об этом сообщили в ЦИК РФ.

В Тунисской Республике проходит голосование по выбору президента страны. Делегация уже оценила организацию процесса на 10 избирательных участках. На некоторых из них были замечены очереди.

По словам Александра Курдюмова, выборы проходят в спокойной обстановке, избиратели приходят в хорошем настроении и с полной готовностью отдать свой голос.

"Само голосование организовано чётко, в строгом соответствии с местным законодательством", - прокомментировал он.

Помимо иностранных наблюдателей присутствуют журналисты, представляющие местные и различные арабские СМИ.

Напомним, Александр Курдюмов являлся депутатом Государственной думы РФ, куратором Нижегородской области. Но в 2021 году был назначен членом ЦИК РФ от Госдумы, в связи с чем его полномочия как парламентария были прекращены.

Также он возглавлял делегацию ЦИК РФ при международном наблюдении за региональными и муниципальными выборами в Боливарианской Республике Венесуэла.