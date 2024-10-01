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Происшествия

Нижегородка взяла в кредит 1,5 млн рублей и перевела их мошенникам

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Ещё одна жительница Нижнего Новгорода пострадала от действий мошенников. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 39-летней женщине позвонили лжесотрудники банка и правоохранительных органов, которые заявили, что на её банковский счет совершена атака мошенников. Чтобы сохранить деньги, женщину убедили взять кредит и перевести средства на "безопасные счета" .

Нижегородка пошла на поводу аферистов, оформила кредиты в разных банках и перевела деньги двумя транзакциями через приложение банка на неизвестные счета. После этого злоумышленники заставили её удалить всю историю транзакций. Общий ущерб составил 1,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 74-летней нижегородки почти 9 млн рублей.

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Теги:
Кредит Мошенничество
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