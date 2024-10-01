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Происшествия

Около 1,7 млн рублей потеряла нижегородка после общения в мессенджере с неизвестными 

07 октября 2024 11:36  [250] Происшествия

Молодая нижегородка потеряла крупную сумму денег после общения с телефонными аферистами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области,  29-летней жительнице областного центра в мессенджере поочереди позвонили лжесотрудники оператора сотовой связи, портала Госуслуг и банка.

Злоумышленники сообщили, что с банковским счетом женщины неизвестные проводят сомнительные операции и для их отмены необходимо выполнить определенные действия.

Испугавшись за личные сбережения, нижегородка оформила три кредита, включая автокредит, и перевела деньги на указанный счет. При этом злоумышленники настойчиво просили женщину удалить историю транзакций.

Через 2 дня жительница Нижнего Новгорода поняла, что стала жертвой мошеннической схемы, и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что нижегородка взяла в кредит 1,5 млн рублей и перевела их мошенникам.

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Теги:
Деньги Кредит Мошенничество
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