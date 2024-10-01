Сотрудницу банка подозревают в пяти эпизодах мошенничества в Нижнем Новгороде 

В Нижнем Новгороде 26-летняя работница банка обвиняется в 5 эпизодах мошенничества в отношении пенсионеров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, на основании должностной инструкции ранее не судимая банковская служащая, будучи старшим менеджером одного из городских отделений, открывала, закрывала и переоформляла вклады физических лиц.
В начале января этого года в банк обратился пожилой мужчина с целью переоформления вклада на сумму 1 млн рублей под более выгодную процентную ставку. Подозреваемая, реализуя свой преступный план, перевела 800 тысяч рублей на новый счет обратившегося нижегородца, а оставшуюся сумму оставила на старом счету.
После этого, используя код из смс-сообщения клиента, женщина перевела 160 тысяч рублей с его счета на счет своего знакомого, который не был посвящен в преступный план. На протяжении нескольких недель, используя свое служебное положение, по этой схеме были обмануты ещё четыре клиента банка. В основном это были люди пожилого возраста, которые не имели мобильного приложения банка. Ущерб составил около 700 тысяч рублей. Похищенными деньгами сотрудница отделения банка распорядилась по своему усмотрению.
В результате возбуждения уголовного дела нижегородке грозит до 6 лет лишения свободы. Обвиняемая свою вину признала, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отмечается, что на этапе предварительного следствия банк возместил ущерб потерпевшим в полном объеме.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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