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Общество

Медучреждения Нижегородской области ввели масочный режим

09 октября 2024 13:56  [153] Общество

Масочный режим введен в медучреждениях Нижегородской области, сообщает НТА-Приволжье.

Решение принято с учётом постановления главного санитарного врача России, для соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия и недопущения развития массовой заболеваемости населения в сезон гриппа и ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в России были выявлены случаи заболевания новым вариантом COVID-19.  Напомним, ещё в июне эксперты прогнозировали очередной подъём заболеваемости коронавирусом в начале этой осени.

Также сообщалось, что в России будет сохранено бесплатное тестирование на грипп и коронавирус.

 

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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