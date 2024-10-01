Медучреждения Нижегородской области ввели масочный режим Общество

Масочный режим введен в медучреждениях Нижегородской области, сообщает НТА-Приволжье.

Решение принято с учётом постановления главного санитарного врача России, для соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия и недопущения развития массовой заболеваемости населения в сезон гриппа и ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в России были выявлены случаи заболевания новым вариантом COVID-19. Напомним, ещё в июне эксперты прогнозировали очередной подъём заболеваемости коронавирусом в начале этой осени.

Также сообщалось, что в России будет сохранено бесплатное тестирование на грипп и коронавирус.