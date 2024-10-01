Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
Голосование за лучшего участкового Нижегородской области (2 этап)
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2024 13:45  [87] Нижегородские волонтёры передали участникам СВО ещё один внедорожник 
10 октября 2024 13:23  [101] В Доме культуры села Абрамово Арзамасского округа отремонтировали танцевальный зал и открыли филиал Центра ремесел
10 октября 2024 12:42  [143] ИТ-кампус "НЕЙМАРК" присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта
10 октября 2024 12:20  [139] Студентов – победителей стипендиальной программы наградили на Автозаводской ТЭЦ
10 октября 2024 11:00  [199] Нижегородцам рассказали о симптомах психических расстройств
10 октября 2024 10:11  [194] Книгу "Наследие СВОих" представили в Нижнем Новгороде
10 октября 2024 09:12  [201] Прохладная погода установилась в Нижегородской области
10 октября 2024 07:46  [206] Катер "Герой" отремонтировали в Нижнем Новгороде
10 октября 2024 07:05  [242] Около 3 тысяч нижегородцев бесплатно обучились благодаря нацпроекту "Демография"
09 октября 2024 19:02  [375] Около 7,4 тысяч жилых домов подключены к отоплению в Нижнем Новгороде 
Общество

Нижегородские волонтёры передали участникам СВО ещё один внедорожник 

10 октября 2024 13:45  [87] Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" вместе с молодыми патриотами "MotoZov Arzamas" передали для участников спецоперации очередной внедорожник. Как сообщила генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина, в сборе средств на покупку авто принимали участие неравнодушные нижегородцы и участницы второго сезона образовательного проекта "Женское лидерство".

Руководитель команды молодых патриотов "MotoZov Arzamas" Денис Новиков отметил, что в способности поддерживать друг друга, в общей ответственности за судьбу Родины заключается сила. 

"Порой кажется, что один человек не способен изменить ситуацию, что его помощь — лишь капля в море. Но это глубокое заблуждение. Даже самая незначительная поддержка, будь то финансовая помощь, отправка гуманитарного груза, добровольчество или просто слова поддержки, имеет огромное значение. Это знак внимания, символ единения и надежды для тех, кто находится далеко от дома, кто ежедневно сталкивается с трудностями и риском", - подчеркнул Денис Новиков.

Вместе с внедорожником на передовую отправили медикаменты, шприцы, жгуты, бинты, лекарственные препараты, стерильные салфетки и многое другое. В сборе приняли участие неравнодушные нижегородцы и сотрудники детского сада №106.

Ранее сообщалось, что нижегородские волонтёры организовали прогулку на теплоходе для семей участников СВО.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры гуманитарная помощь СВО
Поделиться:
Новости по теме
07 октября 2024 17:23  [580] Нижегородские волонтёры организовали прогулку на теплоходе для семей участников СВО
04 октября 2024 17:05  [814] Нижегородские предприниматели отправили ещё один гуманитарный груз бойцам СВО
04 октября 2024 10:20  [798] Авито продлевает до конца октября льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей
03 октября 2024 17:57  [755] Ещё один внедорожник передали нижегородские волонтёры участникам СВО
26 сентября 2024 18:22  [853] Более 18 тонн гумпомощи отправили нижегородские волонтеры в Курскую область
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph