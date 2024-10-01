Нижегородские волонтёры передали участникам СВО ещё один внедорожник Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" вместе с молодыми патриотами "MotoZov Arzamas" передали для участников спецоперации очередной внедорожник. Как сообщила генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина, в сборе средств на покупку авто принимали участие неравнодушные нижегородцы и участницы второго сезона образовательного проекта "Женское лидерство".

Руководитель команды молодых патриотов "MotoZov Arzamas" Денис Новиков отметил, что в способности поддерживать друг друга, в общей ответственности за судьбу Родины заключается сила.

"Порой кажется, что один человек не способен изменить ситуацию, что его помощь — лишь капля в море. Но это глубокое заблуждение. Даже самая незначительная поддержка, будь то финансовая помощь, отправка гуманитарного груза, добровольчество или просто слова поддержки, имеет огромное значение. Это знак внимания, символ единения и надежды для тех, кто находится далеко от дома, кто ежедневно сталкивается с трудностями и риском", - подчеркнул Денис Новиков.

Вместе с внедорожником на передовую отправили медикаменты, шприцы, жгуты, бинты, лекарственные препараты, стерильные салфетки и многое другое. В сборе приняли участие неравнодушные нижегородцы и сотрудники детского сада №106.

Ранее сообщалось, что нижегородские волонтёры организовали прогулку на теплоходе для семей участников СВО.