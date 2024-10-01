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Телефонные мошенники обманули нижегородца на 3 млн рублей 

11 октября 2024 12:57  [65] Происшествия

Желая заработать на криптовалюте, житель Городца лишился крупной суммы денег. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 49- летнему мужчине в начале августа неизвестный по телефону предложил заняться инвестициями в криптовалюту.

Предложение заинтересовало потерпевшего. Он скачал и зарегистрировался в специальном приложении, после чего открыл на свое имя электронный кошелек. На протяжении полутора месяцев мужчина оформлял кредиты в разных банках и переводил крупные суммы денег на свой кошелёк, надеясь, таким образом, получить доход многократно превышающий его вложения.

Когда потерпевший решил вывести деньги с кошелька, то увидел, что приложение заблокировано, а телефоны собеседников - недоступны. Ущерб от действий мошенников составил порядка 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули нижегородцев почти на 6 млн рублей.

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Теги:
Деньги Кредит Мошенничество
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