Мошенники обманули нижегородцев почти на 6 млн рублей Происшествия

Жители Нижегородской области в очередной раз пострадали от действий мошенников.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, с заявлением о мошенничестве в полицию обратился 58-летний житель одной из деревень Павловского района.

Потерпевший сообщил, что в сентябре этого года он познакомился в интернете с девушкой, которая предложила ему заработать на инвестициях. Мужчина доверился виртуальной знакомой, оформил электронный кошелек, открыл брокерский счет, установил на мобильный телефон приложение, в котором зарегистрировался в качестве пользователя. Затем на протяжении недели нижегородец ежедневно переводил собственные сбережения на номер телефона, который ему дала новая знакомая. Лишившись 800 тысяч рублей, мужчина взял в банке два кредита на сумму 2,2 млн рублей и также перевел на указанные женщиной телефонные номера.

Когда в приложении потерпевший увидел, что на его счету набралась многотысячная сумма в валюте, он решил вывести деньги, за что с него была запрошена комиссия в размере 700 тысяч рублей. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Общий ущерб составил более 3 млн рублей.

Похожий случай произошел с 44-летней нижегородкой, которой аферисты сообщили о якобы подозрительной операции с её счетом. Чтобы пресечь попытку перевода денег, женщина оформила несколько кредитов на сумму более 2,6 млн рублей, а также взяла в долг 700 тысяч рублей у своих знакомых и перевела все деньги на продиктованные ей счета. Общий материальный ущерб в этом случае составил свыше 3,3 млн рублей.

Ранее сообщалось,что более 70 млн рублей потеряли за неделю нижегородцы из-за телефонных мошенников.

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