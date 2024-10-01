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Общество

Арт-объект в честь героя СВО Николая Лапышева открыли в Нижнем Новгороде

14 октября 2024 09:58  [128] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

Новый арт-объект в честь участника спецоперации Николая Лапышева открыли в Приокском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает НРО ВОД "Волонтёры Победы", объект создан в рамках проекта "Социальные граффити" который в этом году стал одним из победителей городского конкурса "Открытый Нижний".

Организатором выступило региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" при поддержке администрации Нижнего Новгорода и правительства Нижегородской области.

В церемонии открытия мурала приняли участие замглавы администрации Приокского района города Павел Белов, волонтёры Победы, активисты регионального отделения Российского движения детей и молодёжи, а также родственники героя.

Герой арт-объекта служил в воинской части имени Кулибина. Был ответственным, выносливым, исполнительным, очень тщательно подходил к выполнению задач, был профессионалом своего дела. Героически погиб на границе Харьковской области. Награжден медалью "Участнику специальной военной операции" и орденом Мужества.

Согласно сообщению, в скором времени Волонтёры Победы планируют открыть ещё нескольких арт-объектов, которые посвящены героям СВО. Присоединиться к проекту "Волонтёры Победы. Нижегородская область" можно в социальной сети "ВКонтакте"

Ранее сообщалось, что книгу "Наследие СВОих" представили в Нижнем Новгороде

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Теги:
граффити СВО
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