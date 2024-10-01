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Происшествия

Нижегородец с инвалидностью хотел заработать на лечение и лишился более 1 млн рублей

14 октября 2024 10:15  [109] Происшествия

Фото: с сайта unsplash.com

Нижегородец с инвалидностью хотел заработать себе на дорогостоящее лечение, но лишился большой суммы денег.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 33-летний мужчина познакомился в соцсети с девушкой. Во время общения, он рассказал новой знакомой о своем серьезном заболевании, на лечение которого ему необходима значительная сумма денег. Собеседница проявила сочувствие и предложила мужчине заработать. После этого с потерпевшим связался незнакомец, который представился братом его новой знакомой.

Злоумышленник предложил нижегородцу заработать на финансовых операциях с валютой. Мужчина доверился аферисту и перевел на криптокошелек более 700 тысяч рублей. Затем его убедили сделать дополнительные вложения. Тогда потерпевший оформил несколько кредитов в разных банках города и перевел ещё 520 тысяч рублей на криптокошелек.

Только после того, как мужчина не дождался обещанной прибыли, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили у жительницы Шахуньи более полумиллиона рублей. 

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Теги:
Деньги Кредит Мошенничество
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