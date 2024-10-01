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Общество

Ремонт тротуара завершен на улице Веденяпина после поручения мэра

14 октября 2024 16:21  [113] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершился ремонт тротуара по улице Веденяпина на участке от улице Героя Смирнова до улице Лескова.

Как сообщает администрация Автозаводского района, провести ремонтные работы до наступления сезона дождей здесь ранее поручил глава города Юрий Шалабаев после общения с местными жителями.

В районной администрации отметили, что встреча мэра с автозаводчанами состоялась в сентябре. Глава города поддержал просьбу жителей и поручил разделить работы на самом протяженном тротуаре на этапы. 

После окончания работ домоуправляющая компания проводит голосование собственников дома №15 по улице Веденяпина, чтобы отремонтировать участок тротуара, который находится на отмежеванной территории дома, находящейся в ведении ДУКа.

Ранее сообщалось, что ремонт тротуара по улице Веденяпина начался по поручению Юрия Шалабаева.

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Теги:
Автозаводский район Ремонтные работы тротуар
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