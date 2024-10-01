Участок дороги по улице Новикова-Прибоя отремонтировали по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершили ремонт участка дороги по улице Новикова-Прибоя от Мызинского моста до улицы Игарской. Работы велись по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Как сообщили в МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей", в этом году в надлежащий вид был приведен самый колейный участок протяженностью 1,5 км. На нем обновили асфальт на тротуарах, установили новое барьерное ограждение, а также поставили 165 новых дорожных знаков. Большую часть работ подрядчик выполнял в ночное время, чтобы не создавать помехи для транспорта днём.

Кроме того, по данным Управления, в рамках нацпроекта завершили ремонт на путепроводе на 437 км по Комсомольскому шоссе. Здесь восстановили изношенный слой дорожного полотна и привели в порядок деформационные швы. Таким образом срок эксплуатации сооружения будет увеличен.

Напомним, в Нижнем Новгороде почти на 90% выполнены работы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Ранее сообщалось, что ремонт участков улиц Фруктовой и Гужевой завершили в Нижнем Новгороде.