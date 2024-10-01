Прокуратура добивается изъятия участка у Щелоковского хутора в собственность Нижегородской области

Прокуратура региона обратилась в суд с требованием об изъятии земельного участка у мэрии Нижнего Новгорода около Щелоковского хутора в региональную собственность. Об этом сообщается в материалах на сайте Арбитражного суда региона.
Участок площадью 48745 кв. метров расположен в районе дома № 138а в деревне Кузнечиха.
Как пишет "Коммерсант-Приволжье", на этом земельном участке расположены шиномонтаж и автомойка, которыми владеют бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Александр Мелешкин и его знакомая Татьяна Лифанова. Они выступают третьими лицами по делу.
По данным картотеки, суд в 2018 году обязал орган МСУ предоставить Мелешкину и Лифановой этот участок в аренду на 49 лет. Исполнительное производство по делу сейчас находится в специализированном отделе службы судебных приставов по Нижегородской области.
Одновременно с иском подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета мэрии Нижнего Новгорода совершать сделки земельным участком, а Росреестру – совершать любые регистрационные действия с землей.
Арбитражный суд постановил удовлетворить требования прокуратуры Нижегородской области лишь частично, а именно, запретить Росреестру – совершать любые регистрационные действия с земельным участком.
Следующее заседание по делу назначено на 14 октября.
Напомним, суд изъял у застройщика нижегородского ЖК "Аквамарин" часть территории из-за бомбоубежища.
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