Нижегородские предприниматели отправили гумпомощь жителям Курской области

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Нижегородские предприниматели отправили в Курскую область ещё один гуманитарный груз.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, гуманитарная помощь направлена в рамках акции "Мой бизнес помогает", которую организовал региональный центр "Мой бизнес", созданный в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, нижегородские предприниматели для мирных жителей и бойцов на передовой собрали уже девять партий различных грузов более чем на 30 млн рублей.
"Сейчас на пороге зима, и людям необходимы теплые вещи, одеяла и обувь. Дети, которые продолжают учиться, нуждаются в канцелярских принадлежностях и технике для школы, чтобы не отставать в учебе", - рассказал министр.
Стоимость очередного гуманитарного груза составляет более 4,2 млн рублей. Основной вклад в этот сбор внесли предприниматели из Арзамаса.
О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что нижегородские волонтёры передали участникам СВО ещё один внедорожник.
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