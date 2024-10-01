Нижегородское ООО "Сэппра" увеличило выработку на 27% благодаря нацпроекту Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) вместе с сотрудниками ООО "Сэппра" подвели итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда"в компании. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, предприятие производит пластиковые и металлические детали и другие комплектующие для производства автомобильных узлов и компонентов.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве экспериментального потока для внедрения инструментов нацпроекта эксперты выбрали процесс изготовления металлической втулки. За полгода работы на предприятии, специалисты выявили на этом участке 17 "узких мест" и предложили пути их устранения.

Таким образом, модернизация станка позволила уменьшить количество брака, исключить операцию перелива смазочно-охлаждающей жидкости и сократить перемещения сотрудников. Благодаря работе РЦК выработка на участке увеличилась на 27%.

Кроме того, эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 32 сотрудника компании и подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем могут самостоятельно проводить обучение. Всего в Нижегородской области бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда" внедряют около 30 производителей автокомпонентов.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия приглашаются на итоговую конференцию "Изучай. Обучай"