Нижегородские суды за неделю вынесли 228 решений о выдворении за пределы РФ Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В период с 30 сентября по 5 октября на территории Нижегородской области прошёл второй этап операции "Нелегал-2024", который был организован во взаимодействии сотрудников различных подразделений силовых ведомств.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, особое внимание при организации мероприятий уделялось местам проживания и работы иностранных граждан. За неделю проведения операции в дежурные части территориальных органов было доставлено 389 мигрантов.

По результатам проведённых рейдов было выявлено 770 административных правонарушений в сфере миграции: более 500 - по нарушению правил въезда и режима пребывания, более 170 - по нарушение порядка осуществления трудовой деятельности, 30 - по нарушению иммиграционных правил, 40 - по нарушению иностранным гражданином срока обращения за выдачей патента, 4 - по представлению ложных сведений при осуществлении миграционного учёта и 1 - по уклонению от исполнения административного наказания.

Суды Нижегородской области приняли 228 решений об административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан, из них 170 решений - с принудительным перемещением через госграницу. 128 иностранным гражданам запрещён въезд в Россию.

Кроме того, по итогам второго этапа операции возбуждено 44 уголовных дела по статьям "организация незаконной миграции", "фиктивная регистрация", "фиктивная постановка на учёт" и "подделка документов".

Также за указанный период сотрудники Госавтоинспекции дополнительно выявили 150 административных правонарушений, допущенных водителями-иностранцами.

Напомним, что с 1 октября в Нижегородской области перестали выдавать трудовые патенты перестали выдавать иностранным гражданам из "безвизовых" стан.

Как ранее сообщал телеканал "360", депутаты Госдумы единогласно приняли закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов.