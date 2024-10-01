Система "Цифровой лес" содержит уже 85% информации о лесных участках Нижегородской области Общество

В систему "Цифровой лес" внесено 85% информации о лесных участках Нижегородской области.

Как сообщает региональный Минлесхоз, работа по интеграции системы "Цифровой лес" в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса продолжается. Специалисты занимаются наполнением платформы. В настоящий момент в контур федеральной государственной информационной системы лесного комплекса в соответствии со сведениями ЕГРН внесли информацию о более 2,5 тысячи лесных участках.

По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Романа Воробьева, в Нижегородской области действуют 35 лесохозяйственные регламентов. Процесс их оцифровки находится в активной фазе. Это позволит не только повысить эффективность управления лесными участками, но и улучшить контроль за состоянием лесов.

Федеральная государственная информационная система лесного комплекса начнет полноценную работу с 1 января 2025 года. Благодаря ей будет осуществлен полный переход от использования бумажных носителей к цифровому формату ведения государственного лесного реестра. Чтобы нижегородские лесопользователи могли получать госуслуги в области лесного хозяйства через эту систему, необходимо загрузить качественные и количественные характеристики лесных ресурсов.

Ранее сообщалось, что свыше 16,5 тысяч сеянцев сосны высадили в рамках акции "Сохраним лес" в Нижегородской области.