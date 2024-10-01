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Общество

Жители Советского района выдвинули 12 инициатив по проекту "Вам решать!"

16 октября 2024 16:36  [53] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Активисты Советского района выдвинули 12 инициатив для реализации по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!" в 2025 году. 

Как сообщили в районной администрации, в этом году нижегородцы на конкурсный отбор предложили проекты по 4 направлениям: "Наши дороги", "Наша инициатива", "Все лучшее детям" и "Спорт для всех".

Например, предложено провести ремонт тротуаров от дома №2 по улице Елховской до дома №14 по улице Надежды Сусловой и в районе школы №49. Также среди предложений - ремонт проездов и тротуаров в деревне Новопокровское от дома №23 по улице Комсомольской до дома №22А по улице Вечерней и от дома №66 до дома №207 по улице Комсомольской.

Кроме этого, жители предложили обустроить дополнительные парковочные места на улице Бекетова, установить детские площадки на улицах Н. Сусловой и Норвежской.

Ранее сообщалось, что более 50 брошенных авто убрали с начала года в Советском районе.

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Теги:
Благоустройство Вам решать! Советский район
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