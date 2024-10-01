Госдума в I чтении приняла законопроект о преступлениях нелегальных мигрантов Общество

Фото: Госдума РФ

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает, что совершение преступления мигрантом, находящимся на территории РФ нелегально, будет считаться отягчающим обстоятельством.

Изменения нацелены на усиление контроля за соблюдением обязанностей иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящимися в России.

Как уточняет телеканал "360, в рамках законопроекта в статью 63 Уголовного кодекса планируют добавить новый пункт "т".

Также в ходе заседания депутаты обсудили закон, по которому организация нелегальной миграции будет считаться особо тяжким преступлением с уголовным наказанием до 15 лет заключения. Проект также приняли в первом чтении.

Напомним, что в Госдуму внесли шесть законопроектов, которые направлены на борьбу с нелегалами.

Ранее в Госдуму внесли пять законопроектов о противодействии нелегальной миграции. Также депутаты рассмотрят проект закона о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранцев. Их рассмотрят в приоритетном порядке и примут до конца 2024 года.

Напомним, что с 1 октября в Нижегородской области перестали выдавать трудовые патенты перестали выдавать иностранным гражданам из "безвизовых" стан.