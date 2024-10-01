Нижегородская область стала лидером в ПФО по показателям работы онкологической службы Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прошло совещание, посвященное реализации программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" в регионах Приволжья.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие организовало комитет Госдумы по охране здоровья при содействии Минздрава России и Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России.

В совещании, которое прошло под председательством главы комитета Госдумы РФ по охране здоровья Бадмы Башанкаева, приняли участие представители профильных федеральных и региональных структур и медучреждений.

По словам Бадмы Башанкаева, Нижегородская область стала лидером в ПФО по многим показателям работы онкологической службы.

"Здесь только на толстой кишке проводится более тысячи операций в год – не всякий федеральный центр столько делает. Очевидны успехи в скрининге. Безусловно, таким блестящим кадрам, таким "мозгам", таким рукам необходимо здание, оснащенное по самым последним стандартам", – подчеркнул он.

В Нижегородской области в течении 5 лет реализуется проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". За это время на закупку медицинского оборудования из федерального бюджета было выделено более 2,7 млрд рублей.

По данным правительства Нижегородской области, в регионе за восемь месяцев текущего года процент случаев раннего выявления онкологических заболеваний составил 62,5%. Выявление опухолей на ранних стадиях помогает добиться длительной ремиссии и в значительном проценте случаев - выздоровления. Общая смертность в регионе от злокачественных новообразований с 2013 по 2023 годы снизилась более чем на 21,3%.

Глава регионального Минздрава Галина Михайлова отметила, что в Нижегородской области успешно функционируют 10 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

"Развитие сети ЦАОП позволяет сократить срок постановки онкологического диагноза и максимально приблизить доступность специализированной помощи к людям. В самое ближайшее время готовимся открыть еще два таких центра – в Лысковской ЦРБ и в Городской клинической больнице № 40 Нижнего Новгорода", – рассказала Галина Михайлова.

Кроме того, по словам министра, Нижегородская области продолжит работу по развитию онкологической службы. Ведомство готовится к работе в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который будет реализован в период с 2025 по 2030 годы.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что Бадма Башанкаев проверил работу нижегородских учреждений здравоохранения.