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Общество

Участок дороги на улице Горной отремонтировали в Приокском районе

17 октября 2024 17:37  [110] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на улице Горной рядом со стадионом "Радий" отремонтировали участок дороги. Как сообщает администрация Приокского района, ремонтные работы провели по просьбам местных жителей.

Во время дождей на указанном участке дороги скапливалась вода, и по улице было сложно как проехать на авто, так и пройти пешком.

В ходе ремонтных работ, подрядчики заменили бортовой камень, сделали фрезеровку. Чтобы решить проблемы скопления воды, выполнили односкатный уклон в сторону ливневого колодца, после чего дорогу заасфальтировали.  Помимо этого, по данным администрации Приокского района, в ноябре на улице Горной планируется заасфальтировать тротуар, а на улице Смежной, которая находится рядом будет обустроен водоотводный лоток из асфальтобетонной смеси.

Ранее сообщалось, что в Приокском районе по обращениям жителей отремонтировали пешеходные лестницы.

Также сообщалось, что ремонт тротуара завершен на улице Веденяпина после поручения мэра Юрия Шалабаева.

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Теги:
Дороги Приокский район Ремонтные работы
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