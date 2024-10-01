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Экономика

Минсельхоз проанализировал ситуацию с ценами на яйца

18 октября 2024 10:28  [97] Экономика

Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца на российском рынке как стабильную. Однако производители по договоренности с торговыми сетями могут поднимать отпускные цены. Об этом сообщили РИА Новости в Минсельхозе.

"В настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна. Вместе с тем стоит отметить, что долгосрочные договора, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования", - прокомментировали в Минсельхозе.

В ведомстве также напомнили, что по данным на 16 октября, отпускные цены на куриные яйца первой и второй категорий с начала года снизились на 20,6% и 26,6% соответственно. На данный момент средняя цена яиц составляет 75,1 и 61 рубль за десяток.

Ранее сообщалось, что розничная цена на яйца снизилась в России с начала года.

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Теги:
Минсельхоз Цены яйца
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