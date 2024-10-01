Нижегородский ЦИИЗ заключил соглашение с рязанским Фондом развития промышленности Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр импорта и импортозамещения (ЦИИЗ) Нижегородской области и Фонд развития промышленности Рязанской области заключили партнерское соглашение. Как сообщает пресс-служба правительства региона, документ подписали на международном форуме-выставке InRussia-2024.

Подписи под документом поставили руководитель Центра импорта и импортозамещения Нижегородской области Андрей Кузнецов и директор Государственного фонда развития промышленности Рязанской области Максим Жданов. Нижегородский ЦИИЗ и рязанский ГФРП будут проводить совместные конференции, форумы и семинары с участием бизнес-сообществ обоих регионов, вести работу по совершенствованию качества услуг.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, соглашение позволит обоим регионам на постоянной основе обмениваться опытом, а также запускать совместные проекты.

По словам руководителя Нижегородского ЦИИЗ Андрея Кузнецова, соглашение позволит оказывать содействие в выстраивании партнёрских отношений между предприятиями регионов в части изготовления комплектующих. В том числе, с помощью платформы для обмена производственными мощностями "Станкофонд". Данным сервисом пользуются 875 предприятий из 63 регионов России, включая девять рязанских организаций.

На платформе "Станкофонд" можно разместить собственное оборудование или подобрать исполнителя по 11 каталогам: это металлообработка, термообработка, гальваника, обработка металлов давлением, литье металлов, деревообработка, сварка, аддитивные технологии, сельхозтехника, метрология, испытания.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что опыт Корпорации развития Мурманской области изучат в Нижнем Новгороде.