Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить на Казанское шоссе
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
Один день в Городецком районе
"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
18 октября 2024 12:43  [56] Сергей Морозов встретился с нижегородскими предпринимателями 
18 октября 2024 12:18  [100] Нижегородский ЦИИЗ заключил соглашение с рязанским Фондом развития промышленности
18 октября 2024 09:06  [170] Нижегородские предприятия представили свои разработки на международном форуме-выставке InRussia-2024
18 октября 2024 07:37  [190] Представители 30 нижегородских предприятий участвуют в федеральном форуме "Производительность 360"
17 октября 2024 17:22  [338] Отчет в области устойчивого развития ЛУКОЙЛа получил международную награду
17 октября 2024 16:52  [265] Клиенты ВТБ получат кешбэк за остатки средств на счетах
17 октября 2024 16:13  [285] ВТБ: переток средств с ипотеки на вклады усиливается
17 октября 2024 14:10  [298] Россияне описали идеального цифрового помощника
17 октября 2024 12:43  [251] Тягачи КАМАЗ и полуприцепы ТЗА, НЕФАЗ, UAT доступны клиентам ВТБ Лизинг с выгодой до 950 000 рублей
17 октября 2024 10:00  [256] В Нижегородской области пройдут бесплатные вебинары для бизнеса
Бизнес

Нижегородский ЦИИЗ заключил соглашение с рязанским Фондом развития промышленности

18 октября 2024 12:18  [100] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр импорта и импортозамещения (ЦИИЗ) Нижегородской области и Фонд развития промышленности Рязанской области заключили партнерское соглашение. Как сообщает пресс-служба правительства региона, документ подписали на международном форуме-выставке InRussia-2024.

Подписи под документом поставили руководитель Центра импорта и импортозамещения Нижегородской области Андрей Кузнецов и директор Государственного фонда развития промышленности Рязанской области Максим Жданов. Нижегородский ЦИИЗ и рязанский ГФРП будут проводить совместные конференции, форумы и семинары с участием бизнес-сообществ обоих регионов, вести работу по совершенствованию качества услуг.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, соглашение позволит обоим регионам на постоянной основе обмениваться опытом, а также запускать совместные проекты.

По словам руководителя Нижегородского ЦИИЗ Андрея Кузнецова, соглашение позволит оказывать содействие в выстраивании партнёрских отношений между предприятиями регионов в части изготовления комплектующих. В том числе, с помощью платформы для обмена производственными мощностями "Станкофонд". Данным сервисом пользуются 875 предприятий из 63 регионов России, включая девять рязанских организаций. 

На платформе "Станкофонд" можно разместить собственное оборудование или подобрать исполнителя по 11 каталогам: это металлообработка, термообработка, гальваника, обработка металлов давлением, литье металлов, деревообработка, сварка, аддитивные технологии, сельхозтехника, метрология, испытания.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что опыт Корпорации развития Мурманской области изучат в Нижнем Новгороде.

 

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МСП Нацпроект Сотрудничество
Поделиться:
Новости по теме
18 октября 2024 09:06  [170] Нижегородские предприятия представили свои разработки на международном форуме-выставке InRussia-2024
17 октября 2024 07:27  [451] Форум "Финансовые инструменты для бизнеса" пройдёт в Нижнем Новгороде 31 октября
16 октября 2024 12:23  [480] Более 440 нижегородцев стали предпринимателями при поддержке центра "Мой бизнес"
16 октября 2024 10:29  [465] Нижегородские предприниматели вошли в топ-5 в РФ по привлечению льготного лизинга
11 октября 2024 16:04  [755] Опыт Корпорации развития Мурманской области изучат в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph