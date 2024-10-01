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Общество

Благоустройство бульвара Победы по ФКГС завершили в Сормове

18 октября 2024 16:42  [94] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство сквера на бульваре Победы в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" завершили в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает районная администрация, качество работ оценили первый замглавы Сормовского района Алексей Зайцев и заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин.

На бульваре Победы полностью заменили асфальт, проложили велосипедные дорожки длиной 1,5 тысяч метров. На обновленном общественном пространстве появился первый в Сормове сухой фонтан. Для детей разных возрастов здесь установили два игровых городка, а также обустроили площадку для выгула собак. В сквере установили скамейки, перголы и урны. На бульваре высадили более 800 кустов спиреи, пузырника, чубушника, розы ругозы, а также более 140 кленов, елей, яблонь и лиственниц.

По данным подрядчика, в сквере уложили брусчатку площадью около 10 тысяч кв. метров и разбили газоны на территории порядка 20 тысяч кв. метров. Кроме этого, на территории была сделана новая система освещения: на месте установили 187 опор для 230 светильников.

Евгений Костин отметил, что открытие обновленного сквера стало результатом активного участия местных жителей в  программе ФКГС и губернаторского проекта "Вам решать!", которые своим голосованием поддержали создание нового общественного пространства в 7-м микрорайоне.

Ранее сообщалось, что парковые качели и велодорожки появились у ДК "Красное Сормово".

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Теги:
Благоустройство Сормовский район ФКГС
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